El hantavirus de la francesa que dio positivo es de las cepas conocidas en Sudamérica

París, 15 may (EFE).- La secuencia completa del hantavirus de la paciente francesa que dio positivo y que se encuentra grave en un hospital de París corresponde con las que ya se conocían en Sudamérica, lo que parece indicar que no se ha generado ninguna mutación que pudiera ser más contagiosa o más grave.

La información la dio este viernes la ministra francesa de Sanidad, Stéphanie Rist, que en un mensaje en su cuenta de X explicó que el Instituto Pasteur ha realizado la secuenciación del virus de esta mujer, que fue pasajera del crucero MV Hondius, donde se generó el brote.

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Rist subrayó, tras señalar la coincidencia de esa cepa con las que se han detectado anteriormente en Sudamérica de enfermos allí, que "por ahora ningún elemento hace pensar en la aparición de una variante susceptible de ser más transmisible o más peligrosa".

La ministra afirmó que el análisis permite comprender mejor el virus y garantizar una vigilancia estrecha y que los datos obtenidos van a ser compartidos "con la comunidad científica internacional según los protocolos en vigor".

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La titular de Sanidad no dio noticias de una evolución de la situación de esta paciente, la única que hasta ahora ha dado positivo de los cinco pasajeros franceses del MV Hondius que fueron evacuados desde Tenerife a París, donde ingresaron en el hospital Bichat para quedar ahí en cuarentena y bajo supervisión médica.

Según los elementos divulgados a mediados de semana, la mujer se encontraba grave en la unidad de cuidados intensivos.

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Los 22 casos contacto del brote del crucero identificados en Francia, que se encuentran también hospitalizados de forma preventiva, dieron negativo en el primer test al que fueron sometidos esta semana.

La ministra había señalado al dar a conocer esos resultados el jueves que con lo que se sabe del hantavirus de los Andes, eso descarta que se hubiera podido producir a partir de ellos alguna nueva contaminación, en el caso de que dieran positivo en el futuro. EFE

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