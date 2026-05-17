Nacional se mantiene segundo del Apertura de Paraguay, que Olimpia ganó por anticipado

Asunción, 17 may (EFE).- El club Nacional empató por 1-1 contra Rubio Ñu y se mantuvo en el segundo puesto del torneo Apertura de Paraguay, que Olimpia ganó de forma anticipada el pasado 3 de mayo, y cuya penúltima fecha concluyó este domingo con un partido entre San Lorenzo y Sportivo Luqueño.

La Academia, dirigida por el argentino Víctor Bernay, acumuló 36 puntos, 10 menos que Olimpia, en un duelo intenso por la fecha 21 del campeonato local que terminó el viernes en un empate ante Rubio Ñu en el estadio la Arboleda de Asunción.

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Muy cerca de Nacional, con un punto de diferencia, se ubicó Cerro Porteño que cayó el viernes por 3-1 ante Trinidense, sexto con 29 unidades.

Con goles de Fernando Romero, Clementino González y Néstor Camacho, el Triki profundizó la racha negativa de Cerro Porteño que descontó por intermedio del argentino Pablo Vegetti y perdió una oportunidad clave para adelantar a Nacional.

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Con este resultado adverso, el Ciclón de Barrio Obrero viajará a Brasil para enfrentar el miércoles a su tradicional rival en la Copa Libertadores, Palmeiras, en un partido por la quinta fecha del grupo F.

Por su parte, el vigente campeón del fútbol paraguayo, Olimpia, derrotó el viernes por 3-2 a Recoleta y con ese impulso se prepara para recibir el miércoles al brasileño Vasco da Gama, en la quinta ronda del grupo G de la Copa Sudamericana.

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Guaraní protagonizó otra victoria el sábado al imponerse por 1-0 a Sportivo Ameliano, cuarto de la tabla con 33 puntos.

La penúltima jornada del Apertura inició el jueves con un empate 0-0 entre Libertad, quinto con 31 enteros, y 2 de Mayo, que marcha décimo con 22.

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San Lorenzo y Luqueño cerraron este domingo la fecha 21 con un empate 0-0.

El pasado 3 de mayo, el Olimpia del entrenador argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez conquistó su título número 48 en Paraguay tras empatar 1-1 ante el Sportivo Ameliano, en un duelo por la decimonovena jornada del Apertura. EFE

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