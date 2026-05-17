Feijóo llama a Moreno para felicitarle por su "victoria incontestable" y celebra el revés del "sanchismo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado al candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por su "victoria incontestable" en las elecciones andaluzas de este domingo y ha celebrado que "el sanchismo cierre este ciclo electoral devastado".

En concreto, el PP de Juanma Moreno ha vuelto a ganar ampliamente las elecciones en Andalucía pero se queda a dos escaños de la mayoría absoluta (55 diputados) al perder cinco parlamentarios, lo que no le permite evitar "el lío" de un pacto con Vox tras los precedentes de comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla León. Vox sólo crece un diputado con respecto a 2022 pero logra su objetivo de ser decisivo para la investidura de Moreno, al 98,3% del voto escrutado.

PUBLICIDAD

"Enhorabuena a Juanma Moreno por una victoria incontestable: la buena política tiene respaldo mayoritario en las urnas. Andalucía tendrá cuatro años más de prosperidad, oportunidades y buena gestión", ha manifestado Feijóo.

A renglón seguido, ha puesto el foco en la derrota del PSOE con la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, que ha logrado su peor resultado en esta región al lograr solo 28 escaños frente a los 30 que cosechó hace cuatro años Juan Espadas. "También celebramos que el sanchismo cierre este ciclo electoral devastado", ha señalado Feijóo en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

PUBLICIDAD

Fuentes del PP han señalado que Feijóo ya ha hablado con Juanma Moreno y le ha felicitado por la victoria en las urnas este domingo.

El presidente del Partido Popular ha convocado este lunes a partir de las 12.00 horas una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, para analizar los resultados.

PUBLICIDAD

Se prevé que Moreno sea recibido con una prolongada ovación de la plana mayor del PP a su llegada a 'Génova', como ocurrió con otros 'barones' territoriales en las citas electorales previas que le han precedido.

TELLADO: "EL CAMBIO PARA ESPAÑA ESTÁ CADA VEZ MÁS CERCA"

PUBLICIDAD

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que el PP "ha ganado las elecciones en Andalucía". "El Partido Popular ha barrido al Partido Socialista en las elecciones andaluzas. Juanma Moreno ha arrasado a María Jesús Montero", ha proclamado.

En una comparecencia en la sede del PP sin preguntas, el 'número dos' de Feijóo ha destacado que Montero "ha hundido aún más el suelo electoral de Juan Espadas del año 2022". A su juicio, el del PSOE es "un resultado catastrófico".

PUBLICIDAD

"Estamos asistiendo al gran hundimiento del PSOE de Pedro Sánchez, que se ha llevado un batacazo definitivo. Hizo en Andalucía su mayor apuesta presentando a su número dos y se lleva su mayor derrota", ha enfatizado, para concluir que "el cambio para España está cada vez más cerca".