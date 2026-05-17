Perú comienza a imprimir papeletas de votación de segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez

Lima, 17 may (EFE).- La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú comenzó este domingo a imprimir más de 27 millones de papeletas de votación que se usarán en la segunda vuelta presidencial que disputarán el próximo 7 de junio la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

El proceso comenzó poco después de que este mismo domingo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó los resultados de la elecciones generales del pasado 12 de abril y confirmó que Fujimori (Fuerza Popular) y Sánchez (Juntos por el Perú) disputarán la jefatura de Estado para el quinquenio 2026-2031.

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La ONPE señaló que la impresión de las cédulas de sufragio incluirá un lote de reserva y que se consignará el nombre de la organización política, el símbolo del partido y la foto de la candidata y el candidato presidencial.

Antes de comenzar la impresión, la ONPE desarrolló una serie de pruebas de color para verificar el diseño y los nombres de las organizaciones políticas participantes.

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En el acto participaron el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas; el presidente del JNE, Roberto Burneo; el defensor del pueblo, José Gutiérrez; un representante del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), personeros (representantes legales) de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, observadores internacionales y una notaria pública.

Al respecto, el JNE aseguró que en los próximos días se continuará con la fiscalización del ensamblaje, distribución y traslado del material electoral y que se están implementando mejoras para fortalecer el trabajo de coordinación y supervisión.

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"Tenemos el compromiso de fiscalizar cada etapa del proceso electoral, garantizar que sea totalmente adecuado, y seguir trabajando para que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que su voto será respetado, como lo ha sido", remarcó Burneo.

La distribución del material electoral durante las elecciones de abril sufrió serios retrasos en varios centros de votación del país, principalmente en Lima, lo que generó la protesta de los partidos participantes, así como la denuncia del candidato ultraderechista Rafael López Aliaga de que había sido víctima de un fraude, del que no presentó pruebas concluyentes.

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En medio de la polémica que generó ese retraso, que llevó al JNE a tomar la inédita decisión de permitir que la votación se desarrolle durante un día más en los locales afectados de Lima, renunció al cargo el entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto, quien está siendo investigado por la Fiscalía.

La ONPE detalló este domingo que el material electoral para la segunda vuelta se distribuirá en 92.766 mesas de sufragio y será entregado a la Cancillería para su traslado a los centros de votación en el extranjero, a las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) de las regiones del país y, finalmente, en los locales de votación de Lima y el Callao. EFE

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