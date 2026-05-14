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Telefónica perdió 411 millones hasta marzo por sus salidas de Hispanoamérica, un 68% menos

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Madrid, 14 may (EFE).- Telefónica perdió en el primer trimestre del año 411 millones de euros afectada por las ventas de negocios en Colombia, Chile y México, lo que supone una reducción del 68 % respecto a lo perdido un año antes, cuando las salidas de Argentina y Perú tuvieron más peso en su cuenta de resultados.

Según ha informado este jueves el operador a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de no tener en cuenta las operaciones de Hispam que le supusieron 807 millones, Telefónica habría ganado 386 millones en el primer trimestre, un 21,5 % menos que en el ejercicio pasado.

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Los ingresos crecieron un 0,4 %, hasta los 8.127 millones, o un 0,8 % si no se tiene en cuenta el cambio de moneda, mientras que la deuda financiera neta se redujo un 6,3 %, hasta los 25.342 millones.

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