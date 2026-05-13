China insta a EE.UU. a dejar de vender armas a Taiwán antes de la llegada de Trump

Pekín, 13 may (EFE).- El Gobierno chino instó este miércoles a EE.UU. a "manejar con prudencia" la cuestión de Taiwán y a "detener" el envío de armamento a la isla, unas declaraciones que tuvieron lugar a pocas horas de la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín.

En una rueda de prensa rutinaria, la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino), Zhang Han, subrayó que la cuestión taiwanesa es "un asunto puramente interno de China" que "no admite ninguna injerencia externa".

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"China se opone firmemente a cualquier forma de contacto militar entre Estados Unidos y la región china de Taiwán", aseveró la vocera. EFE