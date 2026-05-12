Iván Romeo renueva con Movistar hasta 2030

Redacción deportes, 12 may (EFE).- El ciclista vallisoletano Iván Romeo seguirá en Movistar hasta 2030, según el acuerdo alcanzado entre ambas partes, consolidando la presencia del campeón del España y del mundo sub-23 de crono como uno de los pilares del proyecto de futuro de la formación, anunció este martes el equipo navarro.

Romeo, que se incorporó al equipo en 2023 y renovó hasta 2028 a finales de 2024, prolonga ahora su contrato dos campañas más, reafirmando así la apuesta mutua por un proyecto de largo recorrido.

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A sus 22 años, Iván Romeo se ha convertido una de las grandes referencias del ciclismo español y una de las jóvenes figuras con mayor proyección del pelotón internacional.

Nacido en Valladolid el 16 de agosto de 2003, el corredor castellano ha firmado una progresión constante desde su llegada al equipo, destacando tanto en clásicas de un día como en citas por etapas.

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En las temporadas 2025 y 2026, Romeo ha sumado 6 victorias como profesional con Movistar. En 2025 logró una etapa en la Volta a la Comunitat Valenciana, una etapa en el Critérium du Dauphiné y el título de campeón de España en ruta.

En la presente temporada ha conseguido ha ganado una etapa y la clasificación general de la Vuelta a Andalucía, además de una victoria parcial en O Gran Camiño.

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Romeo se coronó campeón del mundo sub-23 de contrarreloj en los Mundiales de Zúrich 2024, una actuación que confirmó su potencial de futuro.

"Ampliar el contrato con Movistar Team hasta 2030 me supone mucha tranquilidad de saber que voy a poder seguir progresando y mejorando como lo vengo haciendo los años anteriores y al final siempre es lo que quería. Estoy muy a gusto con el equipo, lo sabe todo el mundo y nunca lo he escondido. Creo que es un paso adelante para mí el poder tener 4 años más y seguir desarrollándome con la tranquilidad que lo llevo haciendo hasta ahora", comentó Romeo en declaraciones difundidas por el equipo. El campeón nacional destacó "la confianza mutua" que tiene con la escuadra navarra, de la que se siente, dijo, "una pieza clave también para progresar el equipo" y que se escuche su opinión. "Creo que vamos dando pasos adelante y me hace sentirme parte del proyecto", aclaró.

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Romeo explicó que, aunque suene "un poco tópico", quiere "ser un poco mejor cada día" y "ser un poquito mejor el año siguiente".

"Si sigo con esta línea ascendiente me va a llevar a disputar carreras de mucho nivel y creo que es el paso que tengo que dar; de ser consistente, traer victorias al equipo y ser un valor seguro", concluye. EFE

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