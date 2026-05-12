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Monedas de personajes de Ibáñez conmemorarán el 90º aniversario del nacimiento del dibujante

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El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha acordado la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas conmemorativas de personajes de Francisco Ibáñez, coincidiendo con el 90º aniversario del nacimiento del dibujante, según publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En total, se acuñarán nueve piezas que se dedicarán a personajes de Ibáñez como Mortadelo, Filemón, el profesor Bacterio, Rompetechos, Ofelia, Pepe Gotera, Superintendente Vicente, Botones Sacarino y Otilio.

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La fecha inicial de emisión de las monedas tendrá lugar durante el segundo cuatrimestre de 2026 y se acuñarán un máximo de 10.000 unidades que se comercializarán a un precio de 23,97 euros. Estas piezas podrán venderse individualmente o formando colecciones, en cuyo caso el precio será la suma de los precios individuales de las piezas que las formen. El valor facial de cada una de las monedas será de 1,5 euros y será realizadas en cobre recubierto de plata de 999 milésimas.

El objetivo de la colección es rendir homenaje a la trayectoria de Francisco Ibáñez Talavera y "difundir el legado cultural del cómic español como expresión del ingenio y la identidad nacional".

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Considerado uno de los historietistas más emblemáticos de España perteneciente a la Escuela Bruguera, su obra se caracteriza por un humor satírico, absurdo y arraigado en la cultura popular española, que ha acompañado a varias generaciones y representa un hito del cómic nacional. Como autor, ha sido galardonado con el Gran Premio del Salón Internacional del Cómic de Barcelona y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

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