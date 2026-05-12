Cruce de acusaciones entre Ayuso y Sánchez tras viaje a México de la presidenta madrileña

Madrid, 12 may (EFE).- La presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusó este martes de ponerla "en peligro" a ella y a su equipo durante su viaje por México a la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, y al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien respondió que no quiere polemizar con alguien que "es profesional en crear problemas".

La conservadora Díaz Ayuso, en una intervención en la emisora de radio española Cope, calificó a México como un país "profundamente violento y peligroso".

PUBLICIDAD

"En una situación de peligro extremo, (el Gobierno) nos abandonó y nadie se ha puesto en contacto con nosotros. (...) ¿Tengo que ir en una flotilla a amenazar a gobiernos para que haya una diplomacia y un apoyo por parte de nuestro Gobierno?", declaró la presidenta madrileña, una de las figuras más mediáticas del Partido Popular (PP).

Se da la circunstancia de que este pasado domingo deportaron desde Israel a un activista hispanopalestino tras ser detenido días antes por la Marina israelí en aguas internacionales próximas a Grecia cuando formaba parte de la Flotilla Global Sumud que llevaba ayuda a Gaza, lo que provocó la intervención diplomática del Ministerio español de Asuntos Exteriores.

PUBLICIDAD

En las primeras declaraciones públicas desde que el pasado viernes anunció en un comunicado la interrupción de su gira mexicana (que tenía previsto acabar este martes), la presidenta madrileña insistió en denunciar una operación de "boicot" por parte de Sheinbaum.

A ello se sumó que, según Díaz Ayuso, el Gobierno de Sánchez ha "echado fuego" desde España, motivo por el que decidió cancelar la última parte de su viaje, que iba a llevarla a Monterrey.

PUBLICIDAD

Díaz Ayuso cargó contra el Ejecutivo de Sánchez por haber "abandonado a un representante del Estado" como ella "a su suerte" en un país sumido en "el narcotráfico", y apostilló: "Nos podría haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio" ya que, desde que llegó al poder Morena, el partido de Sheinbaum, "ha habido centenares de políticos asesinados".

Mientras, Sánchez evitó este martes responder a la presidenta madrileña porque, según dijo durante una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, no quiere polemizar con alguien que "es profesional en crear problemas y en confrontar" en España y también en el extranjero.

PUBLICIDAD

Por otro lado, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, Díaz Ayuso no quiso facilitar la agenda de su viaje a México y su equipo rechazó la seguridad que el Gobierno de ese país ofrece habitualmente en estos casos y que se le transmitió a través de la embajada española.

Estas fuentes, consultadas por EFE, subrayaron que "en ningún momento durante su viaje a México la presidenta de la Comunidad de Madrid comunicó a la Embajada de España ni al Ministerio ningún problema ni inquietud de seguridad".

PUBLICIDAD

En su comunicado del pasado viernes, la presidenta madrileña acusó a Sheinbaum de haber amenazado con cerrar el recinto que albergó la gala de los Premios Platino si asistía ella, un extremo que negaron tanto el Gobierno mexicano como la compañía hotelera Xcaret, dueña del complejo en cuestión y patrocinadora de los premios, al igual que la Comunidad de Madrid.

Díaz Ayuso se reafirmó este martes en su versión, aseguró tener "pruebas" de las amenazas de Sheinbaum y dijo que ese recinto "tuvo que prohibir la entrada y decir que había sido" por unas declaraciones suyas.

PUBLICIDAD

"No sé qué declaraciones", continuó Díaz Ayuso en alusión a su participación en un acto donde reivindicó el mestizaje y a figuras como Isabel la Católica o Hernán Cortés. A este, dijo la presidenta, "apenas" lo mencionó, y agregó: "Jamás insulté a nadie, jamás ofendí a nadie, más bien todo lo contrario".

También acusó a Sheinbaum de "boicotear" ese evento, que se iba a celebrar en la Catedral Metropolitana; sin embargo, la Arquidiócesis Primada del país informó de su cancelación debido a que la producción responsable, dirigida por el músico Nacho Cano, "no reunió la totalidad de permisos necesarios para la grabación en el recinto".

PUBLICIDAD

La presidenta madrileña no detalló qué agenda tuvo en México entre el jueves y el domingo, cuatro días en los que no tuvo actos públicos, lo que ha provocado las críticas de la oposición de izquierda en Madrid. EFE