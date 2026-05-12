EEUU sanciona a doce personas y entidades por "venta de petróleo" a China a través de la Guardia Revolucionaria

El Gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones contra doce personas y entidades por su supuesto papel a la hora de permitir la "venta y envío de petróleo" a China por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán, al tiempo que ha anunciado una recompensa de hasta 15 millones de dólares (cerca de 12,8 millones de euros) por cualquier información que permita socavar los "mecanismos de financiación" del organismo y "sus diversas ramas".

El Departamento del Tesoro estadounidense ha resaltado que "la Guardia Revolucionaria depende de empresas pantalla en jurisdicciones económicas permisivas para ocultar su papel en la venta de petróleo y derivar los ingresos al régimen iraní". "En lugar de usar estos ingresos para apoyar al pueblo iraní ante sus problemas, el régimen los dirige hacia el desarrollo de armas, el respaldo a grupos terroristas afines y la financiación de fuerzas de seguridad que reprimen las libertades de los ciudadanos", ha agregado.

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Así, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha sostenido que "mientras el Ejército iraní intenta desesperadamente reagruparse, la operación 'Furia Económica' --pata de sanciones de la ofensiva militar lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, llamada 'Furia Épica' por parte de Washington-- seguirá privando al régimen de financiación para sus programas de armamento, sus grupos terroristas afines y sus ambiciones nucleares".

"El Tesoro continuará cortando el acceso del régimen iraní a las redes financieras que utiliza para perpetrar actos terroristas y desestabilizar la economía mundial", ha dicho Bessent, después de que su cartera especificara que entre los sancionados figuran dos iraníes --ambos vinculados a la Guardia Revolucionaria-- y diez empresas con sede en Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

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Por su parte, el programa Recompensas por la Justicia ha ofrecido 15 millones de dólares por "información que lleve a socavar los mecanismos financieros de la Guardia Revolucionaria y sus diversas ramas, incluida la Fuerza Quds", encargada principalmente de operaciones en el extranjero.

En este sentido, ha especificado que las recompensas incluyen información por "esquemas financieros ilícitos, incluidos los de petróleo por efectivo, de la Guardia Revolucionaria", "empresas pantalla que actúan a nivel internacional en nombre de la Guardia Revolucionaria" y "entidades o personas que ayudan a la Guardia Revolucionaria a evadir sanciones estadounidenses e internacionales".

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Además, pide información sobre "cómo la Guardia Revolucionaria transfiere fondos y materiales a socios terroristas y milicias", "donantes o facilitadores financieros de la Guardia Revolucionaria", "instituciones financieras formales que hacen negocios con la Guardia Revolucionaria" e "instituciones financieras o casas de cambio que facilitan transacciones de la Guardia Revolucionaria", entre otros.