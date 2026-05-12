Dimite la primera miembro del Gobierno de Reino Unido y ahonda la crisis de liderazgo de Starmer

La hasta ahora ministra de Descentralización, Fe y Comunidades, Miatta Fahnbulleh, ha presentado este martes su dimisión, convirtiéndose en la primera miembro del Gobierno británico que deja el puesto en medio de las presiones internas contra el primer ministro, Keir Starmer, para que dimita tras la debacle sufrida en las elecciones locales del pasado jueves.

"Esta mañana he enviado mi carta de dimisión al primer ministro. Insto al primer ministro a que haga lo correcto por el bien del país y del partido, y a que establezca un calendario para una transición ordenada", ha señalado en un mensaje en redes sociales, en el que ha publicado su carta de dimisión.

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En ella, Fahnbulleh reivindica el "privilegio" de haber desempeñado un papel en un Gobierno que "trabaja arduamente en todos los niveles para lograr el cambio que el país necesita" y subraya su labor primero como secretaria de Estado de Consumidores de Energía y posteriormente al frente de Descentralización, Fe y Comunidades.

"Aunque se han logrado avances, no hemos actuado con la visión, la rapidez y la ambición que exige nuestro mandato de cambio. Tampoco hemos gobernado como un Partido Laborista claro en sus valores y firme en sus convicciones", ha lamentado, incidiendo en que el Ejecutivo de Starmer ha cometido "errores" como recortes a servicios sociales.

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"El mensaje en las puertas de los hogares fue claro: usted, primer ministro, ha perdido la confianza y la credibilidad del público", ha recalcado para insistir en que Reino Unido afronta "enormes desafíos" y la ciudadanía reclama "a gritos la magnitud de cambio que esto requiere".

Por todo ello, Fahnbulleh resume que tanto el público como ella no cree en que Starmer pueda liderar el cambio y le pide una salida planificada. "Le insto a hacer lo correcto por el país y por el partido, y a establecer un calendario para una transición ordenada, de modo que un nuevo equipo pueda ofrecer el cambio que prometimos al país", ha exigido.

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Este paso, el primero de un miembro del gabinete de Starmer, llega después de que más de 70 de diputados laboristas en las últimas horas hayan elevado el tono contra Starmer y exigido su dimisión como líder del Partido Laborista y primer ministro británico.

La última crisis interna llega después del desplome en los comicios locales en los que ganó terreno la formación de ultraderecha, Reform, liderada por Nigel Farage, mientras que por el momento Starmer ha descartado dimitir alegando que ese paso solo ahondaría el "caos" político en el país.

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