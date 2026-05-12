Sanz recuerda que el alcalde de Adamuz reconoció a los sanitarios en marzo: "Falta a la verdad"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado este martes que el alcalde de Adamuz (Córdoba), el socialista Rafael Moreno Reyes, "falta a la verdad" cuando afirma ahora que en el accidente de ferroviario del pasado 18 de enero, que se saldó con 46 muertos y más de 120 heridos, "la ayuda llegó tarde" y que la mayoría de los heridos estuvieron "sin atención sanitaria organizada" durante las primeras horas.

Ante ello y a través de su perfil oficial de 'X', consultado por Europa Press, Sanz ha recordado que "hace solo unos días el alcalde de Adamuz dio un reconocimiento a los servicios emergencias" por "la labor solidaria, generosa y ejemplar" el día del accidente ferroviario.

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En concreto, en dicho reconocimiento, del que Sanz adjunta una fotografía en su mensaje en 'X', se recoge: "El Ayuntamiento de Adamuz. En reconocimiento a la labor solidaria, generosa y ejemplar demostrada en el auxilio y atención a las personas afectadas por el accidente ferroviario ocurrido en esta localidad el 18 de enero de 2026, testimoniando unos valores humanos y cívicos dignos del mayor reconocimiento y gratitud pública". Concluye con la firma del alcalde adamuceño, Rafael Ángel Moreno Reyes, con fecha del 28 de marzo de 2026.

Por eso, ante las críticas que ahora hace el alcalde al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, por la "utilización política" que, a juicio del regidor, ha hecho del accidente ferroviario, Sanz concluye que, entre el reconocimiento del pasado 28 de marzo a la labor de los sanitarios por parte de Moreno Reyes y sus críticas actuales, lo que ha cambiado se resume en "la campaña electoral".

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Para el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, "es inaceptable el ataque a la labor de los profesionales" que intervinieron en el siniestro ferroviario, pues "llegaron 39 ambulancias en los primeros 40 minutos, y más de 130 sanitarios de urgencias y un despliegue de 800 personas entre todos los dispositivos".

Por eso, cuando el alcalde de Adamuz asegura que "una hora después del accidente únicamente habían llegado ocho ambulancias", Antonio Sanz ha afirmado que Moreno Reyes "falta a la verdad", añadiendo que "no todo vale por intentar ganar votos".

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