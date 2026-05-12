Imanol Arias y Pastora Vega se convierten en abuelos tras el nacimiento del primer hijo de Jon Arias y Alba Ribas

Imanol Arias y Pastora Vega están de enhorabuena, ya que su primogénito, Jon Arias (39) ha sido padre de su primer hijo junto a su pareja Alba Ribas, convirtiéndolos así en abuelos 'primerizos'. Ha sido la feliz mamá la que, con un carrusel de imágenes que ha compartido este lunes en su perfil de Instagram, ha revelado que ya ha nacido su bebé, un niño al que han llamado Markel.

El pequeño, cuyo nombre es de origen vasco y está relacionado con el dios romano de la guerra y la valentía, Marte, llegó al mundo hace unos días en Barcelona, y supone el broche de oro a la historia de amor de sus padres, que se conocieron en 2017 en el rodaje de la serie 'Derecho a soñar' y mantienen una discreta relación lejos de los focos desde entonces.

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"Todo esto que es la realidad pero bien podría ser un sueño. Todo este tiempo que está medio detenido pero a la vez avanza más vivo que nunca. Todo esto y un millón de cosas más han estallado en esta ciudad en pleno mayo. En una casa con un equipo que es de oro, de amor, de sustento e igualdad. Se nos da bien" ha expresado la mamá primeriza en redes sociales muy emocionada tras el nacimiento de su primer hijo, junto a una imagen de la mano del recién nacido, otra del feliz y agotado papá en la habitación del hospital, y varias instantáneas presumiendo de su abultada barriguita días antes de dar a luz.

Markel no solo ha convertido en padres a Alba y a Jon, sino también en abuelos a Pastora Vega y a Imanol Arias, que a sus 70 años atraviesa el momento más dulce de su vida debido a la llegada de su primer nieto, y a su reciente boda con la abogada argentina Nélida Grajales.

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