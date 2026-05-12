Hamás tilda de "ilegítima" la ley israelí para condenar a muerte a los atacantes del 7-O

Jerusalén, 12 may (EFE).- El grupo islamista Hamás condenó este martes como "ilegítimo" y "racista" el proyecto de ley aprobado esta madrugada por el Parlamento de Israel para juzgar y condenar a muerte en un tribunal especial a los palestinos declarados culpables de participar en el ataque perpetrado por Hamás en octubre de 2023.

"La legislación fascista y racista de la Knéset (el Parlamento) sionista, que impone la pena de muerte a los prisioneros palestinos —en particular a aquellos a quienes la ocupación acusa de participar en la batalla de Al Aqsa (el nombre que da el grupo islamista a los ataques del 7 de octubre)— representa una peligrosa escalada y un nuevo crimen", detalla el grupo en un comunicado.

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"Esta ley es nula e ilegítima, y ​​viola flagrantemente todas las leyes y convenciones internacionales, especialmente los Convenios de Ginebra y el derecho internacional humanitario", añade.

Según el proyecto de ley, que recibió la luz verde por unanimidad con 93 votos a favor y ninguno en contra (en un Parlamento de 120 diputados), un panel de jueces podrá imponer la pena de muerte por mayoría de votos, en juicios que serán retransmitidos en directo.

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Los detractores de esta legislación, como el Comité Contra la Tortura de Israel, critican que estos juicios masivos "actuarán como un espectáculo", además de violar el derecho de todo acusado a un juicio justo.

Según el centro legal para los derechos de las minorías árabes en Israel, Adalah, entre 300 y 400 palestinos detenidos en cárceles israelíes son susceptibles de ser condenados por esta ley.

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Mientras, la organización pro-derechos humanos israelí, HaMoked, estima que hay al menos 1.300 gazatíes encarcelados en Israel bajo la ley de combatientes ilegales, un modelo de detención sin cargos ni juicio y prorrogable de forma indefinida. EFE