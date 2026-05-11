Sale en libertad condicional el ex primer ministro de Tailandia Thaksin Shinawatra

El ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra ha salido en libertad condicional este lunes, tras permanecer ocho meses en prisión en el marco de la sentencia impuesta el año pasado en su contra al ser declarado culpable de exagerar la gravedad de su estado de salud y evitar ser trasladado a una cárcel en vez de permanecer bajo custodia en un hospital cumpliendo condena.

Lo ha hecho vistiendo una camisa blanca y sonriendo a los seguidores que aguardaban su salida de la prisión central de Klong Prem, en Bangkok, capital del país, según las informaciones e imágenes recogidas por la cadena de televisión PBS.

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El anuncio de la excarcelación de Thaksin Shinawatra, de 76 años, fue dado a conocer a finales del pasado mes de abril por el Departamento de Servicios Penitenciarios del país, el cual señaló que el exdirigente tendrá que hacer uso de un brazalete electrónico durante el tiempo que le reste de condena.

Thaksin volvió a Tailandia el 22 de agosto de 2023, tras más de 15 años de exilio autoimpuesto. Entonces, el multimillonario y líder 'de facto' del partido Pheu Thai --que lleva décadas en el centro de la política del país-- fue condenado a ocho años de prisión por corrupción, si bien posteriormente fue sujeto a un indulto que le permitió reducir su condena a un año por abuso de poder y conflicto de intereses.

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Para cumplir ese año de prisión, fue trasladado a la cárcel de Remand, en Bangkok, pero fue enviado tan solo horas después al Hospital General Policial, donde permaneció hasta su puesta en libertad condicional a principios de 2024, un caso que provocó críticas sobre un posible trato de favor y que llevó finalmente al Tribunal Supremo a concretar que ese tiempo no computaría como pena de cárcel efectiva.