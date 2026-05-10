China denuncia que cooperación militar de Japón y Filipinas "agrava" tensiones regionales

Pekín, 10 may (EFE).- La cooperación militar entre Japón y Filipinas ignora el "deseo común" de los países de la región de buscar la paz y el desarrollo y contribuye a "agravar" las tensiones regionales, afirmó este sábado Jiang Bin, portavoz del Ministerio de Defensa de China, durante una rueda de prensa.

Gilberto Teodoro, secretario de Defensa Nacional de Filipinas, declaró el pasado martes, tras reunirse con su homólogo japonés, Shinjiro Koizumi, que Manila puede ahora adquirir armamento militar de Japón gracias a la flexibilización por parte de Tokio de su política sobre transferencias de equipamiento y tecnología militar.

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Durante la reunión, ambas partes expresaron asimismo su "seria preocupación por la evolución de la situación" en los mares de China Meridional y Oriental y "subrayaron la importancia de reforzar la vigilancia del dominio marítimo", en referencia a la creciente actividad naval china en la región.

Sobre este punto, Jiang denunció que "algunos políticos" de Japón y Filipinas "han difundido narrativas falsas sobre cuestiones marítimas y han difamado a China sin motivo alguno", algo que provoca una "fuerte insatisfacción" en Pekín y a lo que el gigante asiático se opone "firmemente".

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"Las partes implicadas ignoran el deseo común de los países de la región de buscar la paz y el desarrollo y, haciendo caso omiso de la oposición de sus propios pueblos, refuerzan sus vínculos militares para obtener beneficios privados, agravando así las tensiones regionales", aseveró el portavoz.

El vocero recordó que Japón lanzó recientemente, por primera vez, misiles ofensivos fuera de su territorio en unas maniobras militares, rompiendo así su principio de "defensa exclusivamente orientada a la autodefensa", y también acusó a Filipinas de apoyarse en "fuerzas externas" a la región para "respaldar y envalentonar sus acciones de vulneración de derechos".

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"El Ejército chino mantiene una determinación inquebrantable de salvaguardar su soberanía territorial y sus derechos e intereses marítimos. Instamos a los países implicados a dejar de formar camarillas y promover confrontaciones entre bloques, y a hacer más cosas que realmente favorezcan la paz y la estabilidad regionales", concluyó Jiang.

Manila y Pekín mantienen una disputa soberanista en el mar de China Meridional, donde en los últimos años se han registrado frecuentes incidentes entre embarcaciones y aeronaves de ambos países.

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Las relaciones entre China y Japón también se han tensado en los últimos meses, después de que la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, insinuara a finales del año pasado que una acción militar china sobre Taiwán podría propiciar una respuesta de las Fuerzas de Autodefensa de Japón. EFE