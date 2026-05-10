Messi ilumina, los Red Bulls asaltan Chicago, Reguilón, Carles Gil y Biel marcan en la MLS

Chicago (EE.UU.), 9 may (EFE).- Leo Messi iluminó este sábado con gol y dos asistencias la victoria por 4-2 del Inter Miami en Toronto, en una jornada de la MLS marcada por los goles españoles de Sergio Reguilón, Carles Gil y Pep Biel, y por la victoria de los New York Red Bulls en el Soldier Field de Chicago contra el Fire.

Además, el Nashville, líder del Este, empató 2-2 en casa con el DC United tras remontar un 0-2 con doblete del costarricense Warren Madrigal.

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La franquicia de Tennessee se dejó dos puntos y el Inter Miami se colocó a dos unidades de la primera posición, con un partido más.

Inter Miami está empatado en la segunda plaza con el New England Revolution de Carles Gil, mientras el Fire bajó a la cuarta plaza, pese al octavo partido seguido marcando del belga Hugo Cuypers.

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Messi, 100 contribuciones de gol

En su partido número 101 con la camiseta del Inter Miami, Messi alcanzó en Toronto las 100 contribuciones de gol en la MLS gracias a su gol y a sus dos asistencias, una para Luis Suárez y otra para el español Sergio Reguilón.

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El Inter Miami dejó atrás los dos últimos tropiezos sufridos en casa, donde sigue sin ganar en el nuevo NU Stadium, y se regaló una cómoda victoria en Toronto, en la que también participaron con goles Suárez, el argentino Rodrigo De Paul y Reguilón.

No faltaron polémicas en la reanudación. En el minuto 56, Luis Suárez anotó el 2-0 a pase de Leo Messi cuando Raheem Edwards, jugador del Toronto, llevaba tiempo tendido al suelo en la zona del banderín de córner defensivo por un problema físico.

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El Inter Miami jugó el balón y Messi y Suárez estaban habilitados por la posición de Edwards. El argentino entregó una cómoda asistencia al Pistolero, que anotó a placer.

Carles Gil prolonga su momento dulce

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Sigue en gran forma Carles Gil, que anotó goles en los últimos tres partidos y en cuatro de sus últimos cinco en la MLS.

Este sábado, entregó al New England Revolution una victoria por 2-1 contra el Philadelphia Union con un gol en el minuto 87, tras dar una asistencia al argentino Luca Langoni para el momentáneo 1-1.

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Gil, de 33 años, lleva cuatro goles y tres asistencias en lo que va de la MLS.

Los Galaxy meten a 'Tata' Martino en problemas

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En el Mercedes Benz Stadium, los Galaxy remontaron un gol inicial de Ajani Fortune con un doblete del brasileño Gabriel Pec entre el minuto 74 y el 79, y ganaron por 2-1 al Atlanta United.

El equipo de Gerardo Martino, que no pudo contar con el paraguayo Miguel Almirón por lesión, vive una temporada muy complicada y es antepenúltimo en el Este, con diez puntos.

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El Atlanta United solo ha ganado tres de los doce partidos disputados este curso.

Entre los demás resultados, el Charlotte remontó un 0-2 en casa contra el Cincinnati e igualó 2-2 con diana decisiva del español Pep Biel.

A la espera de la llegada del francés Antoine Griezmann, el Orlando City cayó por 0-2 en el campo del Montreal, con gol incluido del mexicano Daniel Ríos.