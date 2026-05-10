China acusa a Japón y Filipinas de alimentar la tensión regional con alianzas militares y "bloques"

El Ejecutivo chino ha reclamado este sábado a Japón y Filipinas que abandonen sus dinámicas de confrontación y pongan fin a la creación de "bloques" militares, después de que ambos países reforzaran públicamente su cooperación en materia de defensa y manifestasen su preocupación por las operaciones de Pekín en el mar de China Oriental y el mar de China Meridional.

Así lo ha manifestado el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Jiang Bin, en respuesta al comunicado conjunto difundido a comienzos de esta semana por Tokio y Manila tras una reunión ministerial celebrada en la capital filipina, en la que ambos gobiernos reiteraron su oposición a "cualquier intento unilateral de cambiar el 'statu quo' por la fuerza o la coerción" en ambas zonas marítimas.

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Durante una comparecencia ante los medios recogida por la agencia Xinhua, Jiang ha denunciado que dirigentes japoneses y filipinos "han venido difundiendo falsas narrativas sobre temas marítimos y haciendo acusaciones infundadas contra China", unas declaraciones que, según ha indicado, han provocado "un profundo descontento" en Pekín.

El portavoz chino ha sostenido además que ambos países están intensificando su cooperación militar pese al deseo de estabilidad existente en la región. A su juicio, estas iniciativas responden a intereses particulares y podrían contribuir a un aumento de la tensión en Asia-Pacífico.

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En este sentido, Jiang ha señalado a Japón por apartarse de su tradicional política defensiva al participar en maniobras conjuntas y desplegar armamento ofensivo fuera de su territorio, algo que, según ha afirmado, supone un intento deliberado de romper con su histórica "política exclusivamente orientada a la defensa".

Asimismo, ha criticado a Filipinas por recurrir al apoyo de actores externos para reforzar sus posiciones en las disputas marítimas con China. Según el portavoz, Manila estaría tratando de "trasladar la culpa a China", una estrategia que ha calificado de absoluto "error de cálculo".

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"Instamos a los países relevantes a dejar de formar bloques y de crear enfrentamientos entre bandos, y a hacer más cosas que realmente sean propicias para la paz y la estabilidad regionales", ha concluido Jiang.

Las declaraciones de Pekín llegan después de que Japón y Filipinas acordaran profundizar su cooperación operativa y acelerar nuevos mecanismos de intercambio de información y colaboración tecnológica en materia de defensa.

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Ambos gobiernos han manifestado también su preocupación por las actividades marítimas y aéreas chinas en torno a las islas Senkaku y en el mar de China Meridional, donde Manila mantiene varias disputas territoriales con Pekín.