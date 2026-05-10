La Marina Mercante ordena la entrada del crucero MV Hondius al puerto de Granadilla

Madrid, 10 may (EFE).- La Directora General de la Marina Mercante, Ana Núñez Velasco, ha firmado este domingo una resolución en la que ordena la entrada del MV Hondius en el puerto de Granadilla en Tenerife.

Esta resolución se adopta ante un riesgo combinado de seguridad marítima y "necesidad de asistencia sanitaria a bordo", en coordinación con distintos organismos del Estado, según informan medios locales de Tenerife.

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El primer punto de la resolución impone la acogida del buque, ya sea mediante fondeo controlado o atraque directo, dependiendo de la decisión de las autoridades a cargo del operativo sanitario.

En el texto se ordena “imponer la acogida del buque MV Hondius en el puerto de la Granadilla, de Tenerife, ya sea mediante fondeo o mediante atraque, como se decida por las autoridades responsables del operativo sanitario que se aplicará a las personas que se encuentran en el buque".

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En este sentido la Autoridad Portuaria de la Granadilla facilitará "los servicios necesarios de practicaje, remolque y amarre para la acogida del buque MV Hondius”.

La resolución se fundamenta en el artículo 299 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

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La resolución de la Marina Mercante se hizo pública poco después de que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, anunciara que había dado instrucciones para que no se autorice el fondeo del crucero Hondius hasta que se garantice que todos los pasajeros puedan abandonar la isla durante la jornada del domingo.