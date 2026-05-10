Las aerolíneas surcoreanas recortan más de 900 vuelos redondos por la subida del crudo

Seúl, 10 may (EFE).- Las aerolíneas surcoreanas han recortado más de 900 vuelos de ida y vuelta ante el encarecimiento del combustible provocado por el conflicto en Oriente Medio, con la mayoría de los ajustes concentrados en compañías de bajo coste.

Las aerolíneas económicas, como Jeju Air y Jin Air, han recortado 900 vuelos redondos, incluidas varias rutas al Sudeste Asiático, informaron este domingo fuentes del sector citadas por la agencia local de noticias Yonhap.

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Por su parte, Asiana Airlines, la segunda mayor aerolínea del país, ha recortado 27 vuelos redondos en seis rutas, incluidas Nom Pen y Estambul, hasta julio, dijo la agencia.

Korean Air, la principal aerolínea surcoreana, no ha reportado por ahora recortes de operaciones, aunque se encuentra desde abril bajo un sistema de gestión de emergencia y monitoriza de cerca la situación.

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Las fuentes advirtieron que la cifra podría aumentar, ya que algunas compañías aún no han cerrado sus calendarios de junio.

El ajuste se produce después de que el mes pasado las aerolíneas surcoreanas anunciaran que en mayo subirían al nivel máximo el recargo por combustible, por el salto de la Media de Platts de Singapur (MOPS), el indicador de referencia, según fuentes del sector citadas por la agencia surcoreana.

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La subida, del nivel 18, aplicado para abril, hasta el nivel 33, que se aplica este mayo, supone el mayor incremento mensual desde que se introdujo el sistema actual en 2016.

El MOPS promedió 214,71 dólares por barril entre el 16 de marzo y el 15 de abril, superando 2,5 veces el precio de dos meses atrás. EFE

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