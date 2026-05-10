131-108. Los Thunder, una apisonadora, dejan a los Lakers al borde del abismo

Chicago (EE.UU.), 9 may (EFE).- Los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones de la NBA, dominaron este sábado a Los Ángeles Lakers, todavía sin Luka Doncic, en la Crypto.com Arena y, con su 131-108, tomaron ventaja 3-0 en las semifinales del Oeste, lo que les deja a un solo triunfo del pase de ronda.

Los Thunder perdían por dos puntos al descanso, pero arrollaron a los Lakers con una segunda mitad extraordinaria, en la que anotaron 74 puntos por los 49 de los Lakers.

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Fue una nueva victoria en equipo de los Thunder, algo que demostró su profundidad de recursos incluso en una noche en la que Shai Gilgeous Alexander lanzó con un poco habitual siete de 20 para 23 puntos, a los que añadió nueve asistencias.

Ajay Mitchell hizo daño a los angelinos con 24 puntos y diez de 17 en tiros de campo; Chet Holmgren sumó 18 puntos y nueve rebotes, Cason Wallace aportó 16, Isaiah Joe metió doce al igual que Isaiah Hartenstein y Luguentz Dort contribuyó con diez.

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OKC, que solo perdió 18 partidos este año, arrancó los 'playoffs' con siete victorias de siete, algo que no se veía en la NBA desde que lo hicieran los Cleveland Cavaliers de 2017.

Los Thunder tendrán su primera bola de partido este lunes, de nuevo en Los Ángeles, ante unos Lakers que están llamados a una remontada que nadie ha logrado en la historia de la NBA.

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El equipo de JJ Redick echó de menos, una vez más, a su estrella Luka Doncic, el máximo anotador de la liga en la temporada regular (33.5 puntos de media), que sigue de baja desde abril por una lesión en los isquiotibiales.

El exjugador de los Dallas Mavericks siguió a sus compañeros sentado en el banquillo y vio como OKC imponía su juego en los dos lados de la pista.

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Doncic sigue a sus compañeros desde el banquillo

Sin Doncic, los Lakers aguantaron dos cuartos. Les sostuvo el triple en la primera mitad, hasta once de veinte lanzados, con Rui Hachimura (4 de 4) y Luke Kennard (3 de 4) al frente.

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Se llevaron un 59-57 a los vestuarios, pero en la reanudación los Thunder ofrecieron un auténtico recital de baloncesto.

Lanzaron con un 61 % de acierto y tan solo tuvieron tres pérdidas de balón, dos de las cuales ocurridas en los últimos minutos, cuando ambas franquicias ya habían vaciado sus banquillos con el partido sentenciado.

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Rui Hachimura fue el máximo anotador de los Lakers con 21 puntos, LeBron James sumó 19 puntos, seis rebotes y ocho asistencias y Austin Reaves no pasó de los 17, con cinco de trece en tiros de campo.

Los Thunder están a un solo paso de las finales de la Conferencia Oeste, en las que se enfrentarían al ganador de la serie entre los San Antonio Spurs y los Minnesota Timberwolves.

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Los Spurs, que mandan 2-1 en la serie, ganaron cuatro veces a los Thunder en esta temporada.

Chicago (EE.UU.), 9 may (EFE).- James Harden, uno de los jugadores más criticados de los Cleveland Cavaliers en las dos derrotas sufridas contra los Pistons en Detroit, salió al rescate de su equipo este sábado con nueve puntos en el cuarto período, claves para reabrir las semifinales del Este y dejarlas 2-1.

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"¿Qué ruido?", aseguró Harden al acabar el partido de Cleveland en la entrevista a pie de pista, preguntado por las críticas recibidas tras meter solo diez puntos en el segundo encuentro.

La Barba, de 36 años, firmó nueve de sus 19 puntos en el cuarto período, con 8 de 14 en tiros de campo en 39 minutos en pista. Protagonizó dos jugadas clave en el último minuto que permitieron a los Cavs aferrarse a la serie.

Cleveland perdió los cinco partidos disputados fuera de casa en estos 'playoffs', pero sigue perfecto en casa (cinco de cinco), donde este lunes disputará el cuarto partido de esta serie.

Donovan Mitchell fue el máximo anotador de los Cavs con 35 puntos, a los que añadió 10 rebotes, y Jarrett Allen aportó 18 puntos.

Los Pistons cayeron pese al triple doble de 27 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias de Cade Cunningham, que había liderado una remontada de 17 puntos de su equipo.

Los Cavaliers llevaban 16 puntos de ventaja al descanso, pero los Pistons no dejaron de luchar y los remontaron en el tercer período, para abrir un desenlace de alta intensidad y máxima tensión.

Los Cavs retomaron ocho puntos de ventaja al comienzo del cuarto período, pero los Pistons volvieron a equilibrarlo y el partido se decidió en el último minuto.

Ahí apareció La Barba con dos jugadas sublimes. La primera con una elegante bandeja y la segunda con un triple cayendo atrás que respondió a otro tiro de tres puntos conectado por Cunnigham.

Harden subió el 113-109 al marcador con 25 segundos en el cronómetro y dejó tocados a los Pistons, que se quedaron cortos en el momento clave del duelo.