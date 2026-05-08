0-1. El argentino Vegetti pone segundo a Cerro Porteño y elimina al Junior

Cartagena (Colombia), 7 may (EFE).- Un gol del veterano delantero argentino Pablo Vegetti le dio este jueves una victoria clave a Cerro Porteño, que se impuso por 0-1 al Junior en Cartagena de Indias, escaló al segundo lugar del Grupo F de la Copa Libertadores y eliminó a su rival en la cuarta jornada.

Tras el partido disputado en el estadio Jaime Morón de Cartagena, el Palmeiras lidera la zona con ocho puntos, seguido de Cerro Porteño con siete, Sporting Cristal con seis y Junior con uno, por lo que los colombianos deberán ganar sus dos encuentros restantes para soñar, al menos, con caer a la repesca de la Copa Sudamericana como tercero.

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El juego arrancó muy reñido, pero los paraguayos lograron desequilibrar el marcador pronto, al minuto 13, cuando Vegetti cazó, sin dejar caer el balón, un mal despeje del lateral Jhonier Guerrero y sacó un derechazo de media distancia que sorprendió al portero uruguayo Mauro Silveira en uno de los goles más bonitos de la fase de grupos.

Los colombianos se hicieron del balón y con más ímpetu que buenas ideas tuvieron oportunidades de empatar con remates de larga distancia del centrocampista Jesús Rivas y del lateral Yeison Suárez, ambos atajados por el experimentado portero argentino Alexis Arias.

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Cerro Porteño respondió con un remate del extremo estadounidense Alan Soñora, que fue despejado con solvencia por Silveira.

En el segundo tiempo, el juego estuvo detenido un par de minutos porque el humo de unas bengalas encendidas por los aficionados locales dificultó la visibilidad para los jugadores y el árbitro.

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Una vez se disipó el humo, liderado por el goleador Luis Fernando Muriel, Junior salió a buscar con todo el empate y estuvo a punto de conseguirlo al 55 cuando el paraguayo Guillermo Paiva le filtró un pase a Guerrero, que solo en el área sacó un remate desviado.

Sin embargo, los paraguayos, con los ingresos de Rodrigo Gómez, Mateo Kilmowicz, Fabrizio Peralta y Juan Manuel Iturbe, controlaron el juego y se llevaron tres puntos clave que les permiten soñar con los octavos de final.

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En la quinta jornada, programada para el 20 de mayo, Junior recibirá al Sporting Cristal, mientras Cerro Porteño visitará al Palmeiras con la mirada puesta en el liderato del Grupo F.

- Ficha técnica:

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0. Junior: Mauro Silveira; Jhonier Guerrero (m.67, Edwin Herrera), Jean Pestaña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Jesús Rivas (m.81, Yimmi Chará), Juan David Ríos, Joel Canchimbo (m.81, Bryan Castrillón); Guillermo Paiva (m.60, Carlos Bacca), Teófilo Gutiérrez (m.67, Kevin Pérez) y Luis Muriel.

Entrenador: Alfredo Arias.

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1. Cerro Porteño: Alexis Arias; Fabricio Domínguez (m.80, Fabrizio Peralta), Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Marcelo Chaparro; Piris da Motta, César Bobadilla (m.63, Rodrigo Gómez), Jorge Morel; Alan Soñora (m.63, Mateo Kilmowicz), Jonatan Torres (m.81, Juan Manuel Iturbe) y Pablo Vegetti.

Entrenador: Ariel Holán.

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Gol: 0-1, m.13: Pablo Vegetti.

Árbitro: el chileno Piero Maza. Amonestó a Alexis Arias, Gustavo Velázquez, Jhonier Guerrero y Jean Pestaña.

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Incidencias: partido de la cuarta jornada del Grupo F de la Copa Libertadores disputado en el estadio Jaime Morón, de Cartagena de Indias.