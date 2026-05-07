Protección Civil transmite "absoluta tranquilidad" a Canarias por la llegada del 'HV Hondius' el domingo a mediodía

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias del ministerio del Interior, Virginia Barcones, ha transmitido este jueves su "absoluta tranquilidad" a la población canaria y ha aclarado que el crucero 'HV Hondius' llegará a Tenerife el domingo a media mañana "si todo va conforme con lo previsto".

"Que los hombres y mujeres que están en Canarias tengan la absoluta tranquilidad de que no va a haber en ningún momento ninguna posibilidad de contacto", ha indicado en una rueda de prensa junto al director general de Salud Pública y Equidad en Salud del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón.

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En concreto, ha señalado que los pasajeros no saldrán del barco hasta que no hayan llegado los aviones que les llevarán a sus países de origen. Una vez lo hagan, los pasajeros considerados asintomáticos serán trasladados con un proceso "ágil y rápido de diez minutos" al aeropuerto con medios de la naviera, "pero supervisados por el Gobierno".

"Van a estar absolutamente aislados de la población civil, van a llegar a una zona que está completamente aislada y perimetrada, se van a montar en vehículos que están aislados y custodiados y van a llegar a una zona del aeropuerto que va a estar completamente aislada, se van a montar en los aviones y se van a ir", ha recalcado.

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A su vez, ha recalcado que las personas que intervengan en el proceso contarán "con todos los equipos de protección necesarios para garantizar su integridad bajo los más altos estándares". En este marco, ha resaltado que las decisiones se están tomando "bajo las directrices de (instituciones sanitarias) como la OMS o los organismo sanitarios de la Comisión Europea, el Gobierno y siempre en coordinación con la comunidad autónoma".