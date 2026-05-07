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La victoria del Rayo certifica la quinta plaza extra para España en la Liga de Campeones

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Madrid, 7 may (EFE).- La victoria del Rayo Vallecano contra el Estrasburgo (0-1), con el penalti parado por Augusto Batalla en el tramo final, y su clasificación para la final de la Liga Conferencia certificó este jueves matemáticamente la quinta plaza extra en la próxima edición de la Liga de Campeones para LaLiga española.

El coeficiente de España a nivel de clubes es de 176,260, que supone una media, entre sus ocho equipos, de 22,093. Alemania tiene 152,5 que arrojan un promedio de 21,785 (se divide entre sus siete representantes), con lo que, aún con un triunfo del Friburgo en la final de la Liga Europa contra el Aston Villa, llegaría hasta 154,5 y una media de 22,07, por debajo del actual 22,09 de España.

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El Betis es actualmente el quinto en la clasificación de LaLiga EA Sports, con seis puntos de ventaja sobre el Celta, sexto en la tabla.

La otra plaza extra de la Liga de Campeones 2026-27 ya estaba asegurada por Inglaterra.

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