Cierran colegios electorales para votar a locales inglesas y regionales en Escocia y Gales

Londres, 7 may (EFE).- Los colegios electorales para votar en los comicios locales parciales en Inglaterra y los regionales en Escocia y Gales cerraron este jueves a las 22:00 hora local (21:00 GMT), concluyendo una jornada que transcurrió con normalidad y a la espera del inicio del recuento de votos.

Unos 11 millones de británicos -de una población cercana a los 70 millones de habitantes- estuvieron llamados a las urnas este jueves, pero dado el sistema británico de recuento electoral por fases, el mapa completo de resultados se irá conociendo a lo largo del viernes y del sábado.

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Si bien el foco de esta cita electoral es local y regional, los resultados se leen en clave nacional y especialmente como un termómetro que permitirá conocer el nivel de apoyo que mantiene el Partido Laborista del actual primer ministro británico, Keir Starmer, casi dos años después de llegar al poder en julio de 2024, así como el avance de la derecha populista de Reform UK y del Partido Verde en la izquierda.

En Inglaterra se eligieron hoy los 5.000 puestos de concejales de 136 consistorios -del total de 317 que tiene esta nación-, incluidos los 32 distritos de Londres -pero no su alcaldía-, donde se prevén vuelcos en detrimento de los laboristas en algunas de las áreas de la capital.

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Una encuesta a pie de urna publicada por la web Politics UK este jueves vaticinó una victoria aplastante del Reform UK de Nigel Farage, que lograría 1.580 asientos en Inglaterra (un 25,5 % de los votos), mientras que los laboristas pasarían a ser la tercera fuerza, conservando 941 puestos, ligeramente por detrás de los liberaldemócratas, que obtendrían 950.

En Escocia, en cambio, la papeleta de este jueves iba destinada a elegir a los 129 miembros del Parlamento de Edimburgo (autonómico); mientras que en Gales escogía al nuevo 'Senedd' (Parlamento de Cardiff), que ampliará sus escaños tras estos comicios de los 60 actuales a 96, seis por cada circunscripción en la que se divide la región.

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En estas dos regiones, los sondeos predicen que la impopularidad del Ejecutivo laborista de Starmer beneficiará principalmente a las formaciones nacionalistas, aunque la gran incógnita sigue siendo cuál será la magnitud con la que Reform UK irrumpirá en ambas Cámaras bajas.

El Partido Nacionalista Escocés (SNP), que gobierna Escocia desde 2007, apunta a renovar su mandato con o sin mayoría absoluta; mientras que la formación Plaid Cymru aspira a conseguir su primera victoria en una región que lleva gobernada por los laboristas desde 1999. EFE

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