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Un año de cárcel para un periodista tunecino por proferir "insultos" en redes sociales

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Túnez, 7 may (EFE).- El periodista tunecino Ziad Hani fue condenado este jueves a un año de prisión por "ofensas e insultos a través de redes sociales", con ataques verbales "que incluían a jueces", segpun informó la agencia oficial TAP, una sentencia que diversas organizaciones calificaron como un "ataque" a la libertad de prensa.

La condena se produce semanas después de que divisiones especializadas de la Policía y la Guardia Nacional recibieran la autorización para presentar un expediente judicial contra Hani -quien recibe una pena de prisión por segunda vez en menos de tres años- por delitos relacionados con la tecnología de la información y la comunicación.

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El periodista, que se encuentra en prisión provisional desde el pasado 26 de abril por este caso, recibió el apoyo de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, que han exigido durante los últimos días su liberación y el sobreseimiento del caso.

Tras conocerse la condena definitiva a un año de cárcel, el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT, por sus siglas en francés) rechazó el veredicto, al considerar que se trata de un "ataque a la libertad de expresión", basado en una publicación de Hani en su cuenta personal de Facebook, referida a su participación en un "seminario de diálogo".

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El gremio consideró que el periodista fue condenado "con base a un texto legal relacionado con la libertad de opinión, expresión y prensa que se remonta al período de la dictadura" y afirmó que su uso para enjuiciar a profesionales de la información "representa una grave desviación de la ley y un uso arbitrario del poder judicial".

El SNJT manifestó que la "vigilancia y el enjuiciamiento repetido" a Hani "representa una clara forma de manipulación judicial", lo que consideró "un peligro para el periodismo y la libertad de expresión en Túnez, donde las persecuciones a periodistas han contribuido al miedo y a la autocensura".

Ante esta situación, exigió el cese de procesos contra periodistas, el respeto a las garantías constitucionales y legales en materia de libertad de expresión y prensa, y establecer marcos legales apropiados para temas relacionados con el periodismo. EFE

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