Entra en vigor la tregua unilateral rusa con ocasión del Día de la Victoria

Moscú, 7 may (EFE).- La tregua unilateral de 48 horas declarada por el presidente ruso, Vladímir Putin, con ocasión del Día de la Victoria entró en vigor en la medianoche de hoy, jueves, sin que se sepa aún si finalmente Ucrania la secundará.

Sea como sea, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus tropas suspenderán "todas las acciones militares" hasta que concluyan el sábado las celebraciones por el 81 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi.

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Ese cese de las hostilidades, según explicó Defensa, incluye la suspensión provisional de los bombardeos con misiles, armamento de alta precisión y de largo alcance, y piezas de artillería, y también los ataques con drones de asalto contra la infraestructura enemiga.

Eso sí, Moscú advirtió a las autoridades ucranianas que si intentan aguar la festividad más querida por los rusos, Moscú lanzará "un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev", por lo que han recomendado a los habitantes y al personal diplomático que abandonen la capital del país vecino.

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Las autoridades rusas acusan al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de amenazar con atacar Moscú con drones con ocasión del 9 de mayo.

En realidad, Zelenski, al intervenir este lunes en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Armenia, aseguró: "Rusia ha anunciado un desfile del 9 de mayo en Moscú sin equipamiento militar. Si esto ocurre será la primera vez en muchos, muchos años. No pueden permitirse equipamiento militar y temen que los drones puedan sobrevolar la Plaza Roja".

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En cuanto a la tregua rusa, Zelenski contribuyó el jueves aún más a la confusión al asegurar que "Ucrania actuará de forma justa, día a día".

"Rusia sigue matando a gente al tiempo que está obsesionada de forma totalmente irracional con unas pocas horas de tregua en una zona de Moscú", dijo el líder ucraniano, que sí apoyó en abril la tregua por la Pascua ortodoxa.

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El Kremlin anunció hoy que adoptará medidas adicionales de seguridad para proteger a Putin durante estos días, en los que recibirá al primer ministro eslovaco, Robert Fico, quien, en cambio, no asistirá a la parada militar en la plaza Roja.

Sólo tres líderes extranjeros acudirán al desfile del sábado, los mandatarios bielorruso, malasio y laosiano, según informó este jueves el Kremlin.

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El pasado año, aunque las partes no consensuaron una tregua por el Día de la Victoria, Kiev respetó el aniversario y Moscú celebró sin contratiempos un gran desfile en la plaza Roja con ocasión del 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, al que asistieron una treintena de líderes mundiales.EFE