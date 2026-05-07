La Comunidad defiende la agenda "reformista" de Ayuso y su viaje a México para que la región sea "polo de inversión"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido la agenda "reformista" de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y su viaje institucional a México para que la región sea "polo de atracción de inversión".

Así lo ha manifestado este jueves en la sesión al control del Gobierno en la Asamblea de Madrid, donde ha recalcado que el Ejecutivo autonómico seguirá "trabajando" para "atraer riqueza y oportunidades en forma de empleo a esta región".

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Antes, la diputada de Más Madrid Marisa Escalante ha cargado contra el viaje de "autobombo" de la dirigente madrileña, que le está "saliendo rana, lamentable, cutre y feo" por "insultar a un pueblo hermano como México".

"Deberían activar desde ya un código ético y un código de conducta, ya que ella sola es incapaz de hacerlo. Es una bazofia que nos ha llevado a un desastre", ha lanzado.

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Por su parte, García Martín ha subrayado que lo que está haciendo la presidenta en México es "atraer inversión", mientras que en Más Madrid "se matan" entre ellos para "tratar de liderar un proyecto fracasado". Ha aseverado que Ayuso está "más fuerte que nunca" con su "agenda reformista".

"Nuestro código ético es el mismo. ¿Qué opinará su compañero de bancada Emilio Delgado sobre el código ético de Más Madrid? Ese cambio que han hecho a última hora sobre las primarias para blindar a Mónica García al frente de la candidatura de Más Madrid a la Asamblea", ha lanzado.

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Asimismo, ha señalado que 300.000 euros es "lo que ha costado el stand de la Feria de San Marcos, la principal feria internacional de turismo de México, un mercado estratégico porque México es el cuarto país en número de visitantes y el segundo en gasto por turista en la región".

"Lo que ustedes se les olvida decir, por ejemplo, ese millón de euros que costó un stand que colocó (Manuela) Carmena en la Feria del Libro de Guadalajara o el Ayuntamiento de Barcelona que se ha gastado 3,5 millones de euros en un stand en la misma feria", ha señalado.

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