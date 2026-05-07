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Declarado de alto riesgo el clásico del próximo domingo entre FC Barcelona y Real Madrid

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El Ministerio de Interior del Gobierno de España ha declarado este viernes de alto riesgo el partido del próximo domingo entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF, que se celebrará en el Camp Nou, donde podría decirse el título liguero, atendiendo a la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte atiende la petición realizada por los Mossos d'Esquadra para la adopción de medidas preventivas en el encuentro.

La calificación de alto riesgo supone la prohibición de venta de entradas presenciales el día del partido y el refuerzo de las medidas de control y separación de las hinchadas dentro y fuera del estadio. También se contemplan medidas especiales de vigilancia en el acceso para evitar la introducción al recinto deportivo de elementos prohibidos o peligrosos como botellas, bengalas, botes de humo o armas blancas.

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