Banco de México pone fin a recortes de tasas con reducción de 25 puntos hasta 6,5 %

Ciudad de México, 7 may (EFE).- El Banco de México rebajó este jueves un cuarto de punto porcentual a los tipos de interés, hasta un 6,5 %, en una decisión que puso fin a un ciclo de recortes a la tasa de referencia, tras considerar que la postura monetaria actual es adecuada frente al panorama de inflación y debilidad económica.

La decisión también mostró una división al interior de la Junta de Gobierno del banco central mexiano, con los votos a favor de la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo.

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En contra, votaron Galia Borja Gómez y Jonathan Heath, quienes se pronunciaron por mantener la tasa en el 6,75 %, lo que reflejó una postura más cautelosa dentro del banco central ante los riesgos que aún enfrenta la inflación.

“La Junta de Gobierno juzgó apropiado realizar un recorte adicional a la tasa de referencia y con esto concluir el ciclo iniciado en marzo de 2024. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario”, señaló el Banxico en su decisión de política monetaria.

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El banco central explicó que la decisión se basó en los niveles observados del tipo de cambio, la debilidad de la actividad económica, la ausencia de presiones de demanda y el grado de restricción monetaria acumulado en los últimos años.

Banxico indicó que en el primer trimestre de 2026 la economía mexicana registró una contracción, por lo que ahora prevé un mayor grado de holgura que el anticipado y mantiene riesgos importantes a la baja para la actividad económica.

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También consideró que la inflación general anual bajó a 4,45 % en abril, mientras que la inflación subyacente descendió a 4,26 % en el mismo mes, y pronosticó que la tasa de inflación cerrará 2026 en 3,8 %.

Pese al recorte, Banxico advirtió que el balance de riesgos para la trayectoria prevista de inflación mantiene un sesgo al alza, por factores como posibles disrupciones comerciales, conflictos geopolíticos, presiones de costos, una eventual depreciación del peso y afectaciones climáticas.

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“La postura monetaria es adecuada para enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos aquellos derivados de una prolongación y escalamiento del conflicto en Medio Oriente y sus repercusiones”, agregó.

En el entorno externo, el banco central apuntó que la economía global se habría expandido a mayor ritmo en el primer trimestre, mientras que la inflación general repuntó en las principales economías avanzadas por el alza de los energéticos.

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La decisión tomada por el Banxico coincide con el consenso de analistas privados que esperaban el último recorte del año, pese a las cinco reuniones de decisiones de política monetaria previstas en el resto del año.

Este fue el segundo y último recorte a la tasa de interés que hace el banco central mexicano, tras una pausa en febrero pasado y recortes progresivos desde marzo de 2024, y sitúa los tipos en México en el nivel más bajo desde 2022. EFE

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