Carlos Vives lanza 'El último disco Vol.1', grabado en vivo y con toda la banda

Miami (EE.UU.), 1 may (EFE).- El cantante colombiano Carlos Vives presentó este viernes su nueva producción discográfica, 'El último disco Vol.1', un proyecto con el que busca conectar la raíz y la modernidad a través de un formato que regresa a la esencia de concebir, grabar y fabricar discos.

La propuesta se desarrolla en dos volúmenes, en referencia a los vinilos de antes, y fue realizada bajo una metodología tradicional de sesiones en vivo con toda la banda reunida en el estudio, recreando la dinámica de los inicios de la industria musical.

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"Esta forma de grabar no solo responde a una búsqueda sonora, sino también a una experiencia colectiva, donde cada músico aporta desde su lugar mientras la banda interpreta en conjunto", detalló un comunicado. "Es una manera de volver al origen, de capturar la energía real de la interpretación y de entender el disco como una obra integral", agregó.

"El último disco está hecho así, como esos primeros álbumes de aquellas bandas inolvidables", dijo Vives en el comunicado. "Fue grabado en vivo por maestros ingenieros y productores, en consolas de verdad. Fue interpretado y compuesto por músicos de excelencia y por un artista que no tiene miedo de cantarle al amor bonito, a su tierra y a su gente", agregó.

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El álbum incluye 10 canciones y cuenta con colaboraciones de figuras como el dominicano Juan Luis Guerra, el productor Sergio George y la cantautora española Niña Pastori.

Se trata de una apuesta por un sonido real y humano, auténtico y esencial, en un momento de constantes cambios en la industria musical, agrega la nota de prensa.

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En ese contexto, el disco surge como una invitación a valorar la historia de la música, cuidar sus procesos y preservar la esencia que ha acompañado su evolución.

El álbum reúne canciones que combinan romanticismo, nostalgia y ritmos caribeños, con una propuesta que busca recuperar la esencia de la música como mensaje personal.

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Abre con 'Te dedico', un tema pensado para expresar sentimientos, y continúa con piezas como 'Tuyo y nada más', de tono festivo, y 'Buscando el mar', junto a Juan Luis Guerra, última grabación del fallecido acordeonista Egidio Cuadrado.

La producción incluye además 'Si yo volviera a nacer', un homenaje a la salsa producido por Sergio George, la balada 'Perdón', y 'Sombra perdida', reinterpretación de un clásico vallenato con participación de Niña Pastori.

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Completan el repertorio 'Mariposas vuelan', 'Duele corazón', 'Yo siempre estoy aquí' -de tono íntimo- y el tema final 'El último disco', un vallenato tradicional con enfoque contemporáneo. EFE

(foto)

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