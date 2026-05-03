ONG venezolana dice que "persecución" contra periodistas sigue y exige fin de la "censura"

Caracas, 3 may (EFE).- El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela denunció este domingo que "la persecución" contra periodistas "no ha cesado" y exigió "el desmontaje de los mecanismos de censura estructural" que considera hay en el país.

A través de una nota, a propósito del Día Mundial de la Libertad de Prensa, subrayó que hay periodistas que ya no firman sus notas y que aprendieron a ejercer su profesión dentro de "ciertos márgenes" para seguir informando.

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En este sentido, aseguró que más de ocho de cada diez periodistas "reconocieron haber modificado su manera de trabajar como respuesta a un entorno que impone límites" como el venezolano.

Por tanto, prosiguió IPYS, el impacto ya no se mide "solo en agresiones registradas", sino en algo que consideró "más difícil de cuantificar", como los temas que se dejan de cubrir los periodistas, las preguntas que evitan hacer y las historias que nunca llegan a contarse.

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"Detenciones de periodistas durante coberturas, revisión y borrado forzado de material informativo, agresiones físicas y verbales, cierres de emisoras y advertencias públicas contra medios mostraron que documentar y difundir información sigue implicando un riesgo inmediato, incluso en momentos de alta visibilidad", denunció la ONG.

IPYS abogó por la "reconstrucción democrática" que, a su juicio, pasa por recuperar "un mínimo de garantías que hoy están ausentes" y que implican el "cese de la persecución judicial", la liberación plena de "quienes han sido detenidos por expresarse" y el desmontaje de los "mecanismos que sostienen la censura estructural".

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Esto incluye, subrayó, el desbloqueo de medios digitales, la restitución de concesiones, el acceso efectivo a la información pública y el fin de la "vigilancia e intimidación sobre periodistas y ciudadanos".

Venezuela ocupa el último lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, según el informe difundido en marzo pasado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que analiza las condiciones para el ejercicio del periodismo en las Américas.

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Venezuela es, junto a Nicaragua, de los países "sin libertad de expresión", según el informe. EFE