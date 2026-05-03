Agencias

Una nueva ola de lluvias torrenciales deja al menos 18 muertos en Kenia durante este fin de semana

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Las autoridades kenianas han emitido una alerta nacional ante la nueva ola de lluvias torrenciales que han dejado ya 18 muertos este fin de semana, la mitad en el este del país, donde discurre el cauce del gran río Tana.

El último balance publicado este domingo por el Ministerio del Interior keniano ha confirmado al menos nueve muertos en la región oriental de Kenia, seguida del centro (tres), la costa (dos), Nairobi (dos) y el valle del Rift (dos).

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El Tana representa el mayor peligro: 59 zonas del condado del Río Tana se encuentran bajo alerta máxima ante la posiblidad de un desbordamiento en torno al sistema de presas de los Siete Afluentes, en especial en los asentamientos del subcondado del delta.

El anterior episodio de lluvias en el país había dejado unos 108 muertos y más de 2.700 familias desplazadas hasta finales de marzo.

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Las inundaciones de ahora han afectado a unas 6.600 personas en Nairobi, la capital. En los condados del centro de Kenia, incluidos Kirinyaga y Kiambu hay constancia de inundaciones generalizadas en viviendas y la destrucción de infraestructuras clave como puentes y carreteras. Solo en Mwea Oeste han resultado desplazadas unas 3.000 personas.

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