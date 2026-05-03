Agencias

Paloma Segrelles y su madre van retomando su agenda un mes después de la muerte de su padre

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El pasado 5 de abril falleció Francisco Segrelles y su familia y amigos quedaron devastados. A pesar de su delicado estado de salud, su muerte fue inesperada, especialmente para su mujer, Paloma y sus dos hijos, que poco a poco van retomando su rutina a punto de cumplirse un mes de la ausencia del cabeza de familia.

Precisamente madre de hija, Paloma Arezana y Paloma Segrelles, acudieron a la entrega de las Cruces de la Orden del 2 de Mayo que entregó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en uno de los actos por el día de la Comunidad, precedido por la ofrenda floral a los Héroes del 2 de Mayo.

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A pesar del luto y de su duelo, Paloma Segrelles y su madre dieron una vez más buena muestra de su saber estar, mostrando su mejor cara en un día festivo para la ciudad de Madrid para la que ambas contribuyen con su labor al frente del Club Siglo XXI. Siempre juntas, en estos complicados momentos tras la muerte de Francisco Segrelles, Paloma madre y Paloma hija, se han convertido en un bastón la una para la otra para sobrellevar el inmenso vacío que ha quedado en su vida.

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