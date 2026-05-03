Coalición drusa en Al Sueida critica ataques jordanos "no coordinados" en territorio sirio

El Cairo/Amán, 3 may (EFE).- La Guardia Nacional, coalición de milicias locales drusas que operan en Al Sueida fuera del control gubernamental, criticó este domingo recientes ataques aéreos llevados a cabo por Jordania contra depósitos de armas y drogas en esta provincia del sur de Siria y aseguró que "no fueron coordinados", denunciando impactos en zonas civiles.

En un comunicado, la Guardia Nacional mostró su "profunda preocupación por los ataques aéreos llevados a cabo por Jordania, que tuvieron como objetivo zonas de Jabal Bashan", de Al Sueida, "sin coordinación previa, bajo el pretexto de perseguir a narcotraficantes".

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Las Fuerzas Armadas jordanas informaron anoche de que lanzaron ataques contra fábricas, talleres y almacenes de traficantes de "armas y drogas" con el "objetivo impedir la entrada de narcóticos y armas a territorio jordano".

La coalición drusa defendió que estos ataques "han generado pánico y caos entre la población" y que, si bien, rechazan el tráfico de drogas, "las fuentes de producción de drogas de todo tipo son ahora ampliamente conocidas y se concentran en zonas controladas por el régimen de Damasco", en referencia al Gobierno sirio, y otros países vecinos.

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Incluso, afirmaron que estos ataques forman parte de "un intento de inundar la montaña de veneno como forma de venganza política tras el fracaso de las brutales campañas militares para someter a la población de Jabal Bashan".

En cuanto a los ataques aéreos del reino hachemita, mostraron su rechazo por "la falta de coordinación previa" y por "la transformación de las operaciones militares en un instrumento para saldar cuentas políticas".

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Asimismo, denunciaron que "algunos ataques fueron imprecisos, alcanzando viviendas de civiles que no tienen ninguna relación con este asunto": "Esto refleja un intento de sembrar confusión y enviar mensajes políticos violentos".

Y exigieron una investigación transparente para identificar las fuentes de información en las que se basaron estas operaciones.

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Por el momento, las autoridades sirias del Gobierno de Damasco no hicieron ninguna declaración al respecto.

El Ejército jordano no dio detalles de con quién coordinó la operación ni tampoco el resultado de la misma, solo se limitó a señalar que la llevó a cabo con "la máxima precisión, basándose en información de inteligencia y operativa".

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"Las Fuerzas Armadas jordanas afirman que continuarán actuando de manera proactiva, decisiva y disuasoria ante cualquier amenaza a la seguridad y soberanía del reino", subrayaron.

Según el medio local Suwayda 24, dos almacenes de drogas fueron atacados en la aldea de Bosan, al este de la provincia, así como un almacén perteneciente al conocido narcotraficante Fares Saimoua, que fue atacado en la aldea de Arman.

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Faris Saimoua, añadió el medio, es considerado una de las figuras vinculadas al tráfico de drogas y armas en el sur de Siria, especialmente en la zona de Al Sueida y la frontera con Jordania.

También informó de que fueron bombardeos varios depósitos de drogas cerca de las aldeas de Um al Ruman y Malh, en la zona rural sur y sureste.

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La televisión oficial siria Al Ikhbariya aseguró que los ataques también tuvieron como objetivo un cuartel general que contenía armas y drogas controladas por grupos rebeldes en la aldea de Shahba.

Hasta el momento, se desconoce la magnitud de los daños y si hubo víctimas. EFE

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