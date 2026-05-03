Araqchi continúa con sus homólogos de Omán y Alemania un largo fin de semana de conversaciones internacionales

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha continuado este domingo con su homólogo omaní, Badr al Busaidi, un largo fin de semana de conversaciones internacionales sobre la situación actual de la guerra con Estados Unidos e Israel y que le ha llevado a dialogar desde el sábado con sus colegas de Rusia, Italia, Francia, Japón o Corea del Sur.

Al Busaidi ha ejercido como principal mediador en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear de la república islámica que terminaron saltando por los aires el pasado 28 de febrero con el comienzo de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Teherán y la consiguiente respuesta de Irán contra territorio israelí y las bases estadounidenses en la región, hasta culminar en el cierre del estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

En su conversación, ambos diplomáticos han "analizado los últimos avances en las gestiones para alcanzar un acuerdo entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos sobre la cuestión nuclear y otros asuntos pendientes, especialmente los relacionados con la navegación marítima y la libertad en la región", de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Exteriores iraní.

Asimismo, ambos han intercambiado opiniones "sobre cómo contener y contrarrestar los intentos de escalada y presión", en velada referencia a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reanudar sus ataques.

PUBLICIDAD

Irán, ha remachado el Ministerio de Exteriores, no alberga más deseo que el de encauzar la situación "hacia un diálogo constructivo y el entendimiento mutuo, y garantizando así los derechos de todas las partes y el respeto al derecho Internacional".

En su conversación con su homólogo alemán, Johann Wadephul, Aragchi ha trasladado los esfuerzos diplomáticos de Irán para poner fin a la guerra y explicado la propuesta iraní para poner fin al conflicto en un plazo de 30 días, como ya está al tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

PUBLICIDAD

Wadephul, por su parte, ha pedido al jefe de la diplomacia iraní que haga todo lo posible para convencer a los líderes del país que ordenen la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz.