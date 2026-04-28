Agencias

La ULL adelanta sus exámenes de junio por la visita del papa León XIV

Guardar
Imagen 5AXJPUDURJEEFAHINRVWJV5LGQ

La Universidad de La Laguna (ULL) ha decidido adelantar la fecha de los exámenes de la convocatoria de junio ante las medidas establecidas por la visita del papa León XIV a Canarias.

Las pruebas estaban inicialmente previstas para el día 12 de junio, pero, debido a los cortes puntuales de la TF-5 que se realizarán por la presencia del Pontífice en la isla, se han decidido aplazar las pruebas para facilitar su realización.

PUBLICIDAD

Según concreta la institución académica a Europa Press, la convocatoria se ha decidido adelantar, en concreto, al 8 de junio. En paralelo, la visita de León XIV no afectará las pruebas de Selectividad, que se celebrarán del 2 al 5 de junio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Irán critica las "inhumanas sanciones" de la UE y dice que "nadie se cree el agotado teatrillo moral" sobre DDHH

Irán critica las "inhumanas sanciones" de la UE y dice que "nadie se cree el agotado teatrillo moral" sobre DDHH

Comienza el juicio por el atentado frustrado contra un concierto de Taylor Swift en Viena

Infobae

La Comunidad llevará ante la Audiencia Nacional a Puente por no convocar la Conferencia Sectorial en más de tres años

La Comunidad llevará ante la Audiencia Nacional a Puente por no convocar la Conferencia Sectorial en más de tres años

Bruselas exige "rendición de cuentas" tras la demolición de una escuela en Cisjordania

Infobae

Mayor escándalo de la televisión rusa concluye con disculpas de propagandista a bloguera

Infobae