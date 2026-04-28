La ULL adelanta sus exámenes de junio por la visita del papa León XIV

La Universidad de La Laguna (ULL) ha decidido adelantar la fecha de los exámenes de la convocatoria de junio ante las medidas establecidas por la visita del papa León XIV a Canarias.

Las pruebas estaban inicialmente previstas para el día 12 de junio, pero, debido a los cortes puntuales de la TF-5 que se realizarán por la presencia del Pontífice en la isla, se han decidido aplazar las pruebas para facilitar su realización.

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Según concreta la institución académica a Europa Press, la convocatoria se ha decidido adelantar, en concreto, al 8 de junio. En paralelo, la visita de León XIV no afectará las pruebas de Selectividad, que se celebrarán del 2 al 5 de junio.