FundéuRAE: efectos del bloqueo del estrecho de Ormuz en el sector agroalimentario, claves

Madrid, 28 abr (EFE). Al hilo de las informaciones que analizan el posible impacto en el sector agroalimentario de la situación en el estrecho de Ormuz, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece algunas claves de redacción.

El “Diccionario panhispánico de dudas” recomienda reservar “alimentario” para la acepción ‘de la alimentación o de los alimentos’ y “alimenticio” para lo que ‘alimenta o sirve para alimentar’. Así, en “Considera necesaria una resolución diplomática para evitar una crisis alimenticia, de fertilizantes y energética”, lo más aconsejable habría sido escribir “crisis alimentaria”.Lo mismo sucede con otras expresiones como “seguridad alimentaria” y “soberanía alimentaria”.

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Lo indicado en esta denominación es escribir con minúscula el sustantivo genérico: “estrecho de Ormuz”. Por otro lado, la forma tradicional y válida en español es “Ormuz”, y no “Hormuz”, propia de otras lenguas.También se escribe con minúscula la voz “golfo” en “golfo Pérsico”.

El “Diccionario de la lengua española” recoge “agroalimentario”, sin espacio ni guion. Cabe recordar al respecto que los elementos compositivos, como “agro-”, se escriben por lo general unidos a la base léxica a la que afectan, al igual que los prefijos. Así, en “Las cooperativas del campo piden medidas urgentes por el impacto de la guerra en el sector agro-⁠alimentario”, lo indicado habría sido prescindir del guion.

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Los porcentajes se escriben con espacio entre la cifra y el símbolo %, por lo que en frases como “Desde que comenzó la guerra en Irán, el precio del fertilizante nitrogenado más usado en la agricultura, la urea, ha subido un 75%”, lo apropiado sería “un 75 %”.

Como señala el “Diccionario panhispánico de dudas”, la voz “insumo” es una alternativa posible para el anglicismo “input”, que se usa en el ámbito económico con el sentido de ‘elemento o bien necesario para la producción de otros bienes’. Por lo tanto, en lugar de “Los precios de los ‘inputs’ agrícolas suben deprisa”, se podría haber escrito ... ”de los insumos agrícolas suben deprisa”. En caso de querer usar el extranjerismo, lo indicado es escribirlo en cursiva, tal y como se recoge en el “Diccionario de la lengua española”.

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Áreas geográficas y geopolíticas como Oriente Próximo u Oriente Medio se escriben con mayúsculas iniciales, según la “Ortografía de la lengua española”.

Por otro lado, se recuerda que los nombres de los hemisferios se escriben asimismo con minúscula: “En el hemisferio norte, los fertilizantes se están agotando justo cuando los agricultores se preparan para sembrar”.

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El sustantivo “inflación” se escribe con una sola “c”, al igual que los adjetivos derivados “inflacionario” e “inflacionista”, ambos válidos. Se pronuncia /inflazión/ o, en áreas de seseo, /inflasión/.

En términos generales, es aconsejable traducir las siglas extranjeras, salvo que estén asentadas. Así, para el “Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo” es recomendable la sigla “PNUD” (y no la forma inglesa “UNPD”, de “United Nations Development Programme”), pero se utiliza “FAO” (sigla del inglés “Food and Agriculture Organization”) para la “Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura”.

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La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE