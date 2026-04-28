Agencias

Muere un civil ruso por el ataque de un dron ucraniano en la región fronteriza de Briansk

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Moscú, 28 abr (EFE).- Un civil ruso murió este martes por el ataque de un dron ucraniano contra una empresa agropecuaria en la región fronteriza de Briansk, según informó el gobernador local, Alexandr Bogomaz.

"Lamentablemente, a consecuencia de un ataque deliberado contra la empresa agropecuaria Miratorg, murió un empleado. Nuestras profundas condolencias a los familiares del fallecido", escribió en su canal de Telegram.

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Añadió que, como consecuencia del ataque, resultó dañado un camión de pienso.

Este mismo martes, en la vecina región fronteriza de Bélgorod, murieron tres civiles y otros tres, incluyendo un adolescente, resultaron heridos, según el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

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Las regiones fronterizas rusas de Briansk, Bélgorod y Kursk son objeto de ataques diarios tanto de drones de largo alcance ucranianos como artefactos aéreos de menor alcance como los drones FVP, que causan bajas entre la población civil. EFE

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