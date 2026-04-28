Las expectativas de inflación de los consumidores se disparan a máximos desde 2023, según BCE

Las expectativas de los consumidores de la eurozona sobre la evolución de la inflación durante el próximo año y a lo largo de tres años "aumentaron significativamente", según revela la encuesta elaborada por el Banco Central Europeo (BCE) en marzo, coincidiendo con el primer mes del conflicto en Oriente Próximo.

En marzo, la tasa media de inflación percibida por los consumidores en los últimos 12 meses aumentó al 3,5%, desde el 3% de febrero, mientras que las expectativas de inflación para el próximo año subieron al 4%, frente al 2,5% de febrero, su nivel más alto desde octubre de 2023.

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En el caso de las expectativas de inflación para los próximos tres años, estas aumentaron en marzo al 3% desde el 2,5% anterior, su máximo en tres años y solo una décima por debajo del récord del 3,1% observado en octubre de 2022, mientras que para los próximos cinco años también aumentaron en marzo, hasta el 2,4%, frente al 2,3% de febrero.

Por otro lado, las expectativas de crecimiento de los ingresos nominales de los consumidores para los próximos 12 meses se mantuvieron sin cambios en marzo en comparación con febrero, en un 1,2%, mientras que el crecimiento percibido del gasto nominal en el último año aumentó al 5,1%, desde el 4,6% del mes anterior.

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De su lado, el crecimiento esperado del gasto nominal para los próximos 12 meses aumentó al 4,1%, desde el 3,5% de febrero, el nivel más alto desde mayo de 2023.

El resultado de la encuesta del BCE se conoce apenas dos días antes de que el Consejo de Gobierno de la entidad se reúna en Fráncfort para debatir la política monetaria de la zona euro, con la previsión del consenso del mercado de que la institución no modificará los tipos de interés.

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