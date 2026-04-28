Uteca solicita medidas cautelares contra la comercialización de la publicidad del Mundial por parte de RTVE

Las cadenas privadas, agrupadas en la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca), han solicitado medidas cautelares ante la justicia contra Radiotelevisión Española (RTVE) por la comercialización de publicidad del Mundial de Fútbol 2026 que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de Uteca, que han detallado que la solicitud de presenta ante la "proximidad" de la celebración del campeonato.

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"La petición de cautelares está motivada por el convencimiento de que esa comercialización sin límites de RTVE de spots a todos los anunciantes, sean o no patrocinadores oficiales, nos causa un daño irreparable", han explicado.

"Concientes de lo difícil que, en ocasiones, resulta demostrarlo en esta fase previa del procedimiento", Uteca apunta que la petición de cautelares es "un paso previo" a la presnetación de una demanda por competencia desleal que está en preparación.

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El pasado mes de marzo, las televisiones comerciales enviaron un requerimiento formal a RTVE para que cesera la comercialización de espacios publicitarios del Mundial de Fútbol 2026 al considerarlo "una acción comercial ilegal y constitutiva de competencia desleal", a lo que la Corporación respondió con un burofax defendiendo la legalidad de sus actuaciones.

En concreto, RTVE replicaba a Uteca que su interpretación "no encuentra respaldo en el marco normativo vigente ni en el criterio de la autoridad reguladora competente" y que la actuación de RTVE "se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico y al marco contractual aplicable, constituyendo un ejercicio legítimo de las facultades de explotación comercial asociadas a la adquisición de derechos deportivos".

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En su requerimiento, Uteca solicitaba a la Corporación pública que limitara su oferta comercial a los patrocinadores oficiales del Mundial que forman parte indivisible de los derechos de retransmisión adquiridos, "tal y como establece la ley de financiación de 2009".

Uteca comunicaba a la cadena pública que presentaría una demanda por competencia desleal y pediría al juez que ordene que su oferta comercial se dirija únicamente a los patrocinadores oficiales si RTVE mantiene la venta "sin límites" de espacios publicitarios del Mundial.

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