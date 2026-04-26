La compañía brasileña MC Bertolini elige València como base de su expansión europea con una inversión de 1,5 millones

La compañía brasileña del sector del cuidado del hogar MC Bertolini --filial europea de la brasileña Bertolini Industria Química-- ha elegido la ciudad de València como centro estratégico para liderar su expansión en Europa, con una inversión estimada de 1,5 millones de euros durante su primer año de actividad.

Fundada en 1966, Bertolini ha evolucionado desde la producción de una "simple" pastilla de jabón hasta convertirse en una de las empresas "más relevantes" del sector del cuidado del hogar en Brasil, con más de 75 millones de unidades fabricadas anualmente y una facturación de 180 millones de reales en 2025, según recoge el Ayuntamiento de València en un comunicado.

Ahora, con su implantación en la ciudad, la firma inicia una "nueva etapa" centrada en la internacionalización, la innovación y el desarrollo de soluciones sostenibles.

Al respecto, la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento, Paula Llobet, ha destacado que la llegada de MC Bertolini "refuerza el posicionamiento de València como un destino atractivo para la inversión internacional vinculada a la innovación y la industria sostenible". "Este tipo de proyectos no solo aportan inversión, sino que generan empleo cualificado y contribuyen a fortalecer nuestro ecosistema empresarial y tecnológico", ha valorado.

En este sentido, la estrategia municipal de atracción de inversiones, impulsada a través de Invest in Valencia, ha permitido desde su creación en 2021 la implantación de 77 empresas internacionales en la ciudad, con cerca de 400 millones de euros de inversión movilizada y la generación de alrededor de 3.800 empleos, según han resaltado desde el consistorio valenciano.

En esta primera fase, la compañía ya ha destinado más de 500.000 euros a su puesta en marcha, incluyendo inversión en desarrollo de producto, cumplimiento normativo y patentes. Este esfuerzo inversor se verá reforzado en los próximos meses con el impulso de nuevas soluciones técnicas avanzadas orientadas a mercados europeos.

La llegada de MC Bertolini, según el Ayuntamiento, también tendrá un "impacto directo" en la generación de empleo cualificado en la ciudad. La empresa prevé ampliar su equipo con nuevas incorporaciones vinculadas a operaciones industriales, logística y gestión de proyectos, contribuyendo así al fortalecimiento del ecosistema local vinculado a la industria química y la innovación aplicada al consumo.

Además, la compañía contempla un crecimiento progresivo en los próximos tres años, con el objetivo de consolidar su presencia en la región y ampliar su capacidad operativa desde València hacia otros mercados internacionales.

"Lo que empezó con una pastilla de jabón hoy se convierte en una plataforma global. València representa nuestro puente hacia el mundo. Estamos aquí para construir a largo plazo, con impacto real y sostenible", ha señalado, desde la compañía, Camile Bertolini.