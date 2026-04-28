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Un proyecto quiere demostrar que la intervención temprana mejora el abordaje del TOC

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Un proyecto de investigación liderado por el Hospital de Bellvitge, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y el Idibell quiere demostrar que la intervención temprana mejora el abordaje del Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), informa el centro en un comunicado este martes.

Entre un 2 y un 3% de la población sufre un TOC según los estudios epidemiológicos y, aunque hay tratamientos psicoterapéuticos y farmacológicos, "su eficacia se ve muchas veces comprometida por diferentes factores", como el tiempo que transcurre entre la aparición de los primeros síntomas y el inicio del tratamiento.

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El estudio, llamado EarlyOCD-ClinImage, se hará con una muestra de 120 personas de entre 7 y 35 años, con una duración de la enfermedad no tratada (DUI) de menos de 2 años, para comparar su respuesta al tratamiento con otro grupo de 120 pacientes que hayan superado los 2 años entre los primeros síntomas y el inicio del tratamiento.

La investigadora principal del proyecto y jefa del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Bellvitge, Pino Alonso, cree que la evidencia científica puede tener una aplicabilidad clínica casi inmediata, "facilitando la implementación de programas de detección y tratamiento precoz del TOC en todo el Estado".

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El proyecto, que recogerá datos de los pacientes durante 12 meses, está impulsado por el Grupo Español de Trabajo en TOC; cuenta con la participación de 11 hospitales y centros de investigación de España, y está financiado por el Instituto de Salud Carlos III.

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