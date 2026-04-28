Fallece Edith Eger, superviviente del Holocausto y autora de 'La bailarina de Auschwitz'

Madrid, 28 abr (EFE).- Edith Eger, autora del 'La bailarina de Auschwitz', donde relata su experiencia como superviviente del Holocausto, ha fallecido a los 98 años, según ha anunciado su editorial.

Edith Eger, que también era psicóloga y ha sido todo un referente internacional en el tratamiento del trauma, falleció ayer, 27 de abril, según señala la editorial Planeta en una nota.

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La autora relató en 'La bailarina de Auschwitz' -publicada en 2018- su historia de resistencia, esperanza y sanación, en la que narra como fue deportada con tan solo 16 años al campo de concentración de Auschwitz, perdió a sus padres y sobrevivió gracias a sus habilidades como bailarina.

El ballet fue el billete de salvación de Eger, ya que Joseph Mengele, el sádico médico encargado de seleccionar quién vivía en Auschwitz, pedía encuentros con ella para que bailara para él.

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La psicóloga, que tuvo como mentor al psiquiatra austríaco y superviviente al terror nazi Viktor Frankl, fue capaz de enfrentarse al horror "sin perder su capacidad de amar, imaginar y resistir", añade la nota.

"La mejor venganza contra (Adolf) Hitler es que mi libro se haya traducido al alemán y se esté vendiendo en Fráncfort", señaló en una entrevista con EFE en 2018 con motivo de la publicación de su libro.

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Después de Auschwitz, pasó por el campo de concentración de Mauthausen para continuar hasta Gunskirchen, Austria, donde con la espalda rota, moribunda y rodeada de cadáveres consiguió llamar la atención de los soldados estadounidenses que le rescataron a ella y su hermana en 1945.

La escritora emigró a Estados Unidos en 1949, un país sobre el que señalaba: "En EE.UU., desafortunadamente, los grupos supremacistas son muy fuertes. Es algo muy triste".

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La superviviente pidió a las nuevas generaciones que cuestionaran la autoridad: "Tienes que cuestionar la autoridad antes de aceptar ciegamente las cosas, porque de otra forma se acabaría con la democracia".

'La bailarina de Auschwitz' ha sido publicado en numerosos países, sus ventas superaron el millón de ejemplares en todo el mundo, y el año pasado se publicó una adaptación para jóvenes que trataba de acercar su testimonio a las nuevas generaciones.EFE

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