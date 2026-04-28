La serie 'Yo siempre a veces' llega a Cannes con "bastante" de la maternidad de su cocreadora

Cannes, 28 abr (EFE).- La cocreadora y guionista de la serie española 'Yo siempre a veces', Marta Bassols -nominada al gran premio del festival Canneseries- afirmó a EFE que su trama, sobre una mujer que se embaraza con un hombre que acaba de conocer, "tiene bastante" de su maternidad.

La serie, una producción de Movistar + y el dúo creativo de 'Los Javis' (Calvo y Ambrossi), retrata la dificultad de criar a un niño en solitario a través de la historia de Laura (Ana Boga), a quien Bassols creó con tal de "no hablar directamente" de ella misma.

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"Yo también soy de Santa Coloma (afueras de Barcelona), yo también vivía en Berlín, me embaracé a lo loco y me quedé en Barcelona -como el personaje de Laura-. Yo también me separé y me quedé con una bebé muy pequeña, más pequeña que la de la serie, y merodeé de casa en casa", añadió Bassols.

'Yo siempre a veces' es la versión ficticia de esa historia: una serie de seis capítulos en los que, según su otra cocreadora y guionista, Marta Loza, cada uno muestra "un ecosistema diferente" de la vida de Laura.

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"La idea era construir el retrato de esta mujer que se está intentando encontrar a sí misma y que en cada capítulo pudiéramos retratar una parcela de su vida", explicó Loza a EFE; "no me esperaba llegar a Cannes y que a la gente le gustara tanto", añadió.

Bassols afirmó que la serie se fue construyendo a través de "esas pequeñas cosas" que marcan la vida de su protagonista, desde no encontrar un piso ni trabajo estable hasta el insomnio, que se fueron introduciendo según lo que "la vida y la ficción les pedía".

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Las creadoras también dijeron que, con la relación de Laura y el padre de su hijo, Rubén (David Menéndez), no quisieron perfilar al "clásico" maltratador, sino a alguien que "pudiera tener una escala de grises" con la que "los espectadores también pudieran enamorarse".

"Están muy estereotipadas las relaciones de toxicidad o de maltrato y siempre parece que ella es tonta porque se queda ahí. Y no. Nuestro personaje es una chica listísima. Simplemente el deseo es un misterio", agregó Bassols.

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Si bien reconoció a Rubén como "un chico problemático", la guionista opinó que, para Laura, "es muchísimo más problemático que los alquileres no paren de subir, que las conciliaciones laborales sean cada vez más imposibles y que los derechos sociales se vayan mermando".

Para abordar todas estas cuestiones, la serie se centra en el punto de vista del extrarradio de Barcelona, con una mirada precaria y golpeada por el turismo, que Loza definió como "una vorágine" con la que hay que tratar de vivir "sin que te aplaste".

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"Me pareció que mi destino estaba muy marcado: tener un trabajo fijo, una hipoteca, un marido (...) al romper con todo eso, primero me fui a Barcelona, luego a Londres y luego a Berlín; y asociaba 'Santako' (Santa Coloma) a una cosa de la que me costó salir, o a algo que en algún momento dado de mi vida me pesó", lamentó Bassols, que dijo haber aprendido a "abrazar" sus orígenes.

'Yo siempre a veces' competirá este martes por el gran premio de Canneseries con otras siete series, entre ellas 'Se tiene que morir mucha gente': una adaptación del libro homónimo de Victoria Martín (2023), también producida por Movistar +, que sigue a tres amigas de la infancia en el caos de su vida cotidiana.

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La serie es la primera producción de Bassols, conocida por sus papeles en 'Esto no es Suecia' (2023) y en 'La Mesías' (2023), y también supone el debut como actriz de su protagonista, Ana Boga (Madrid, 1994).

Por su parte, Marta Loza ha dirigido y coescrito diferentes producciones audiovisuales, con una trayectoria en el departamento artístico de películas como 'Dolor y Gloria' (2019), de Pedro Almodóvar, o videoclips como 'Motomami', de Rosalía.

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Pol Lloberas Cardona