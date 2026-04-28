La internacional uruguaya Scaletti vuelve a jugar diez meses después de una grave lesión

Ceuta (España), 29 abr (EFE).- La internacional uruguaya Maura Scaletti ha vuelto a jugar al fútbol sala después de casi un año alejada de las pistas de juego como consecuencia de una grave lesión de rodilla sufrida a finales de la pasada temporada.

La internacional jugó este fin de semana su primer partido en la Primera División Iberdrola (máxima categoría del fútbol sala femenino en España) y contribuyó con dos goles a la victoria de la AD Ceuta sobre el conjunto gallego del Reyco Burela (8-2), determinante para la permanencia de su equipo en el año de su debut en la categoría.

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Maura Valeria Scaletti Chirico (Montevideo, 1994), que llegó a Ceuta en marzo de 2021 procedente del Malvín, de la capital uruguaya, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en mayo pasado y fue intervenida en julio.

La jugadora llevaba varias semanas entrenándose a las órdenes del técnico madrileño Anto Fernández, quien optó por hacerla volver a jugar este sábado para contribuir al triunfo de su equipo, que lucha por la permanencia.

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Maura Scaletti juega en la posición de pívot y en las últimas temporadas se había convertido en una de las máximas goleadoras de la Segunda División Nacional de fútbol sala, primero en las filas del Camoens de Ceuta (ciudad autónoma española, situada en el norte de África y fronteriza con Marruecos) y desde la temporada 2024-2025 en el Ceuta. EFE