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La Corte Suprema de Justicia de Guatemala rechaza celebrar antejuicios contra la ex fiscal general Porras

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala ha rechazado este miércoles "in limine" --sin entrar a considerar el caso por considerarlo infundado-- la solicitud de retiro de inmunidad en contra de la fiscal general María Consuelo Porras.

La resolución, identificada como el antejuicio 46-2026, detiene el avance de la denuncia presentada por el diputado guatemalteco José Chic, que vinculaba a Porras con delitos presuntamente cometidos en la década de los años ochenta y entre los que destacaban la trata de personas, abuso de autoridad y trámites irregulares de adopción.

"El antejuicio 46-2026, en contra de María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, se resuelve Rechazar in límine", ha asegurado la CSJ en un comunicado publicado en redes sociales.

La Fiscal General guatemalteca, que cuenta con sanciones activas por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá por "socavar la democracia" y "participar en actos ilícitos", dejará el cargo el próximo 17 de mayo al no haber sido reelegida para la lista de candidatos.

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