La Policía de EEUU detiene a decenas de veteranos del Ejército en una protesta contra la guerra de Irán

Las autoridades de Estados Unidos han detenido este lunes a más de 60 personas, entre ellas decenas de veteranos del Ejército y de familiares de los mismos, en una protesta contra la guerra de Irán en la que han llegado a ocupar el edificio de oficinas Cannon de la Cámara de Representantes en Washington DC.

En concreto, un mínimo de 32 personas han sido arrestadas durante la citada manifestación, organizada por varios grupos de veteranos, entre ellos About Face, el Centro para la Conciencia y la Guerra (CCW, por sus siglas en inglés), Veteranos por la Paz, Defensa Común, la Coalición de Resistencia de Fayetteville, Familias Militares Hablan y 50501 Veteranos, según ha informado el portal de noticias estadounidense The Hill.

Los manifestantes han portado tulipanes rojos en honor a los iraníes caídos en ataques estadounidenses --cerca de 3.500, según las autoridades iraníes-- y han desplegado pancartas con el lema "Fin a la guerra contra Irán". Asimismo, han llevado a cabo una ceremonia de plegado de banderas estadounidenses para simbolizar a los trece soldados norteamericanos fallecidos en el conflicto, coreando consignas contra el mismo antes de ser inmovilizados por la Policía y escoltados fuera del lugar, según muestran videos publicados en redes sociales.

A este respecto, la organización CCW, que ha señalado que los manifestantes exigían que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se reuniera con ellos para aceptar la bandera doblada y comprometerse a no seguir financiando la guerra, ha denunciado la detención de su director ejecutivo, el veterano de la guerra de Irak Mike Prysner, quien ha calificado el conflicto como "profundamente impopular" y "una crisis para la Administración (de Donald) Trump".

"La guerra a la que me enviaron se cobró sin sentido la vida de miles de estadounidenses y un millón de iraquíes", ha declarado Prysner antes de su arresto, según un comunicado de CCW. "Al igual que los demás veteranos que me acompañan hoy, he pasado las últimas dos décadas deseando poder retroceder en el tiempo y negarme a ir. Los miembros de las Fuerzas Armadas tienen esa oportunidad ahora mismo", ha manifestado, recordando a las tropas estadounidenses que "la objeción de conciencia es un derecho legal" y que la entidad que dirige cuenta con "asesores profesionales que lucharán para garantizar que se apruebe su solicitud y se evite su despliegue".

"Me dejo arrestar para crear conciencia sobre esta opción, porque ahora es el momento. Esta guerra ya es profundamente impopular y representa una crisis para la Administración Trump. Más de 100 miembros de las Fuerzas Armadas ya han comenzado a presentar sus solicitudes de objeción de conciencia, pero si aún más se suman y algunos alzan la voz, tenemos una oportunidad real de agravar esta crisis para Trump de tal manera que lo obligue a retirarse de esta guerra", ha proseguido.

La protesta ha tenido lugar en vísperas de que expire el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos, Israel e Irán sobre el que Trump ha rechazado una prórroga, exigiendo a Teherán un compromiso que bloquee su capacidad de desarrollar armas nucleares. Como alternativa, el inquilino de la Casa Blanca ha reiterado sus amenazas al alegar que "todo el país va a ser destruido" si la República Islámica no acepta sus términos.

De aceptarlas, las autoridades iraníes lo harían posiblemente en Islamabad, donde está programada la celebración de una nueva ronda de conversaciones bilaterales, pero, por el momento, Teherán no ha confirmado públicamente su asistencia al encuentro.