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Trump afirma que se sentiría decepcionado si su nominado para la Fed no baja los tipos al asumir el cargo

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha deslizado que podría molestarse en caso de Kevin Warsh no rebaje los tipos de interés si accede a la presidencia de la Reserva Federal (Fed), unas declaraciones realizadas momentos antes del inicio de la comparecencia de Warsh --nominado por Trump-- ante el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos para su visto bueno a la candidatura a presidir la Fed.

"Lo estaría", ha zanjado el inquilino de la Casa Blanca tras ser preguntado por la cuestión en un entrevista en la cadena 'CNBC'.

Kevin Warsh ha asegurado en su discurso en el Senado que mantendrá la independencia de la política monetaria, pero que no considera negativo que los representantes públicos puedan expresar su opinión sobre el rumbo de los tipos de interés.

El inquilino de la Casa Blanca ha pedido recurrentemente a la Fed y, en concreto, a su actual presidente, Jerome Powell, una rebaja de tipos, lo que ha provocado enfrentamientos entre el Ejecutivo y Powell, cuyo mandato acaba el próximo 15 de mayo.

La situación de Oriente Próximo, con aumentos en los precios de la energía e incrementos en los previsiones de inflación generalizada, podría dificultar los planes de Trump de una rebaja en los tipos de interés.

Por otro lado, el mandatario norteamericano no ha dejado claro si retirará la investigación que pesa sobre Powell por la reforma de la sede del banco central para que pueda desbloquearse la confirmación de Warsh. Thom Tillis, senador que podría tener la llave para que la votación sobre Warsh salga adelante, ha instado a parar este proceso para votar a favor del nominado de Trump.

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