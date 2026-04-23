El fiscal general de Virginia recurrirá el veto sobre la redistribución del mapa electoral

El fiscal general de Virginia, Jay Jones, ha afirmado este miércoles que recurrirá la decisión de veto del 29º Tribunal de Tazewell sobre el rediseño de los distritos electorales aprobado en referéndum del pasado martes, que podría otorgar cuatro asientos más en la Cámara de Representantes al Partido Demócrata de cara a las 'mid-terms' de noviembre.

"Como dije anoche, los votantes de Virginia se han pronunciado y un juez activista no debería tener poder de veto sobre el voto popular", ha declarado Jones en un comunicado compartido en sus redes sociales. "Esperamos defender el resultado de las elecciones de anoche ante los tribunales".

La decisión de Jones viene precedida por el bloqueo del juez Jack Hurley Jr a través de una orden judicial emitida este miércoles sobre la certificación de los resultados del referéndum. La decisión, que considera como "inconstitucional" tanto al referéndum como al proyecto de ley que lo originó, ha tomada a petición del Comité Nacional Republicano.

Esta no es la primera vez que Hurley intenta frenar el cambio. El Tribunal Supremo de Virginia ya anuló en dos ocasiones órdenes previas del mismo magistrado destinadas a impedir la celebración del referéndum.

La pugna judicial en torno a la celebración del referéndum viene marcada por la agenda política, y es que la propuesta, que se sometía a voto a petición del Partido Demócrata, podría otorgar a los liberales cuatro escaños más para la Cámara de Representantes, algo clave de cara a las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en noviembre.

El resultado transforma el estado, que antes presentaba uno de los más ajustados balances en cuanto a representantes de uno y otro partido (seis demócratas por cinco republicanos, con varios escaños en juego), mientras que, con el plan de rediseño aprobado, los votantes republicanos estarían distribuidos de tal manera que solo se verían favorecidos en un distrito.

La votación ha marcado uno de los actos finales de una batalla nacional prolongada durante un año y que se desencadenó cuando el Partido Republicano intentó modificar los distritos electorales en el estado de Texas en un esfuerzo por mantener el control republicano de la Cámara de Representantes llegadas las elecciones de medio término, en las que el partido que ostenta la Casa Blanca, históricamente, cede terreno.